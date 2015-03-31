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Общественный контроль
Вчера в регионе приступил к работе филиал республиканской общественной комиссии по контролю за выборами. Началу его деятельности предшествовал брифинг.

Как рассказала журналистам председатель филиала РОК, президент ассоциации "Гражданский альянс Карагандинской области" Наталья Вшивцева, комиссия уже имеет опыт участия в президентских избирательных кампаниях.

В ее состав вошли лидеры общественных объединений, журналисты, деятели культуры, члены Ассамблеи народа Казахстана. Члены комиссии будут работать над обеспечением равных условий для всех кандидатов, участвующих в электоральном процессе, и пресекать любые попытки его нарушить. По словам Наталья Вшивцевой, среди задач комиссии – своевременно устранять и упреждать возможные действия черного пиара. Предстоит создавать открытые общественные диалоговые площадки для выстраивания тесного взаимодействия с властью, СМИ, политическими партиями и международными миссиями.

На всех избирательных участках области будут работать 784 наблюдателя. Это волонтеры из числа активных граждан с неравнодушным отношением к происходящему. До выборов они пройдут обучение.

Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область


Вчера в Кызылорде в центре коммуникаций при ТОО "Сыр медиа" состоялся брифинг председателя областного филиала РОО "Республиканская общественная комиссия по контролю за внеочередными выборами" (РОККВВ) Марии Жомарткызы. Созданный в регионе филиал займется мониторингом выборного процесса и обеспечением равных условий для всех кандидатов в Президенты РК.

– Главной целью РОККВВ является наблюдение за выборным процессом, пресечение попыток нарушить правила и порядок пропагандистской работы, – подчеркнула М. Жомарт­кызы, отметив, что деятельность общественной комиссии направлена на обеспечение соблюдения законодательства при организации выборов и проведение электоральной кампании в соответствии с принципами открытости, прозрачности и справедливости.

По ее словам, для выполнения поставленной задачи в Приаралье у филиала есть все возможности. Например, на сегодня в области уже зарегистрировано 345 волонтеров, среди которых известные общественные деятели, ветераны, учителя. Они уже знакомятся с функциональными обязанностями наблюдателей. Принимают участие активисты общественной комиссии в семинарах и рейдах.

С результатами работы регионального филиала можно ознакомиться на сайте РОО "РОККВВ", отметила М. Жомарткызы, а свои пожелания, отзывы и жалобы по проведению избирательной кампании она предложила кызылординцам направлять на электронную почту RKBsailaukiz@mail.ru, по­обещав оперативно рассматривать все поступившие письма.

Юрий ЛИ, Кызылорда


В Уральске начал работу филиал республиканской общественной комиссии по контролю за выборами Президента Республики Казахстан. О задачах комиссии рассказала на состоявшемся брифинге председатель филиала Вера Шохина.

Было отмечено, что главная цель состоит в том, чтобы всемерно содействовать прозрачности выборного процесса на всех его стадиях, обеспечить соблюдение конституционных прав избирателей и кандидатов. В настоящее время формируется сеть наблюдателей из числа активных граждан. В день голосования они будут присутствовать на всех 523 избирательных участках области. Запланирована учеба наблюдателей на семинарах, которые будут проводить представители республиканской общественной комиссии. Главное предъявляемое требование – неукоснительное знание Закона о выборах. Подготовлены также методические пособия и блокноты наблюдателей с образцами протоколов, которые заполняются в начале голосования, после его завершения, а также в случае каких-либо нарушений.

В офисе филиала организовано дежурство, в том числе и по выходным дням. Свою работу он будет вести в сотрудничестве с международными миссиями наблюдателей, областной избирательной комиссией, предвыборными штабами кандидатов, представителями научно-экспертного сообщества и гражданского сектора.

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

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