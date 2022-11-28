Общественный совет создали при Министерстве науки и высшего образования РК

Образование

Председателем совета избран общественный деятель Серик Ирсалиев.

Фото: economic.ru

При Министерстве науки и высшего образования создали Общественный совет, в состав которого вошли депутаты Парламента, государственные и общественные деятели, ученые, преподаватели, представители гражданского общества и СМИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО РК.

На первом заседании Общественного совета по вопросам науки, высшего образования и языковой политики присутствовал министр Саясат Нурбек, который остановился на дальнейших планах ведомства.

«Перед новым министерством глава государства ставит большие задачи. Все решения, касающиеся науки и высшего образования, мы предлагаем обсудить вместе. Работа Общественного совета определена специальным законом. Компетентность тоже высокая. Надеемся, что совет будет принимать во внимание мнение общественности, гражданского общества и оказывать нам поддержку», – отметил министр.

В заседании Общественного совета 11 из 17 членов приняли участие офлайн, 6 из них онлайн. Голосованием председателем Общественного совета был избран общественный деятель Серик Ирсалиев, имеющий большой опыт работы в сфере науки и высшего образования, а также в работе Общественного совета.

Учитывая отраслевую направленность министерства, создано 5 комиссий, избраны их председатели.

1. Председателем Комиссии по вопросам рассмотрения проектов нормативных правовых актов и противодействия коррупции избран научный советник некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» Жасулан Шаймарданов;

2. Председателем Комиссии по бюджетным вопросам избрана депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова;

3. Председателем Комиссии по вопросам науки стала председатель правления акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm» Кунсулу Закария;

4. Председателем Комиссии по вопросам высшего образования избран представитель гражданского общества Амантай Нурмагамбетов;

5. Председателем Комиссии по вопросам языковой политики стала депутат Мажилиса Парламента РК Макпал Тажмагамбетова.

В конце собрания был утвержден Президиум общественного совета, избранный на 3 года.

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