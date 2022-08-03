Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Общество
"Общество должно почувствовать изменения, иначе буду ставить кадровый вопрос ребром" – Премьер

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по внедрению регулирования «с чистого листа» в предпринимательской деятельности и автоматизации сфер государственного контроля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Регулирование с «чистого листа» внедряется Правительством в тесном взаимодействии с НПП «Атамекен» для снижения излишней административной нагрузки на бизнес и создания более комфортных условий ведения предпринимательской деятельности. В рамках этой работы на сегодня пересматривается весь массив регуляторных актов.

Участники совещания обсудили ход проведения анализа в области земельных отношений, сферах информации и связи, компьютерного программирования, деятельности трубопроводного транспорта, складирования и горнодобывающей промышленности.

Премьер-министр отметил, что госорганам необходимо усилить координацию в проведении данной работы и поручил включить в соответствующий План-график сферы, которые оказались незатронутыми анализом.

«Это одна из основных реформ экономической политики Нового Казахстана и одно из основных направлений работы Правительства. Требования к бизнесу должны быть понятные и четкие. Бизнес должен работать спокойно», — сказал Алихан Смаилов.

Также участники совещания рассмотрели ход автоматизации системы государственного контроля.

Так, в настоящее время МЦРИАП проанализированы 57 видов деятельности на наличие отраслевых информсистем, разрабатывается график организационно-процедурных мероприятий по реинжинирингу сфер госконтроля.

Глава Правительства подчеркнул, что благодаря автоматизации проверяющие должны начать приходить с проверками только к тем субъектам предпринимательства, которые допускают серьезные нарушения.

«Сокращение необоснованных, ненужных, неактуальных требований к бизнесу имеет критически важное значение. Мы сейчас живем в новых реалиях, поэтому к моменту отмены моратория на проверки бизнеса система госконтроля и надзора должна быть справедливой и объективной», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр отметил, что без автоматизации контроля ни о какой эффективности не может быть речи.

«Достижение данной цели напрямую зависит от госорганов – по каждому курируемому сектору, от каждого министра, каждого вице-министра. Эту работу нужно сделать добросовестно, чтобы общество почувствовало изменения. В ином случае я буду ставить кадровый вопрос ребром», — заключил Алихан Смаилов.

Популярное

Все
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
Продам ботинки детские, неношеные…
От эпохи неолита до раннего средневековья
Учитесь и работайте!
Операция как второе рождение
Волшебники закулисья
Под контролем
Семь потов за «второй хлеб»
Как на курорте
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
Мастер света и тени
Плохая идея
История в деталях
Креативные инициативы
В поддержку талантов
Поэтапное лицензирование детских садов, призванное повысить качество дошкольного образования, вызвало переполох в среде собственников частных детских садов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Дворец на разграбление
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Совет «удобных» людей?
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Сайгаки: стрелять нельзя оставить
Что делал Нурсултан Назарбаев в Турции, рассказал пресс-секретарь
Платите – и зимой согреетесь!
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
Казахстан и Грузия добились рекордных показателей взаимного товарооборота
Многодетные матери избили предпринимателя в акимате Нур-Султана
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде

Читайте также

Общество
Бакытгуль Хаменовой дали неделю на изучение обвинительного …
Общество , В мире , Китай
В Китае мужчина напал с оружием на детский сад и убил троих…
Общество
О "нехватке" бензина в Казахстане высказался глава Минэнерго
Общество
Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]