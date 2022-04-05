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Общество готово к переменам
Юлия Пронина, депутат петропавловского городского маслихата VII созыва

Казахстанское общество приступило к реализации политических реформ, предложенных Президентом в Послании.

Мне близки слова, с которыми Президент Касым-Жомарт Токаев обратился ко всем нам: «Новый Казахстан – это путь обновления и модернизации, это завет нынешних поколений будущим. Призываю всех вместе вносить вклад в процветание Нового Казахстана. Да будет основа нашей священной Родины прочной, государство – авторитетным».

Сегодня это главный акцент. Курс на укрепление независимости страны, повышение стабильности и эффективности развития – задача, касающаяся каждого.

Я, как депутат петропавловского городского маслихата, считаю, что политические реформы своевременны. Они отражают готовность общества к переменам, которых мы все ждали.

К сожалению, наш большой путь начинается в условиях геополитического напряжения и нестабильности. Происходящее в мире сегодня – это стресс для экономики и других сфер жизнедеятельности страны. Однако Глава государства обратил внимание на то, что у Казахстана достаточно ресурсов, чтобы преодолеть все сложности. Народ не должен паниковать, понимая, что финансовые трудности наблюдаются сегодня не только у нас. Предстоит большая работа, и необходимо придерживаться плана действий, представленного Касым-Жомартом Токаевым.

Многое будет зависеть от того, какие действия последуют на мес­тах. Роль акиматов расширяется, добавится и ответственность. Следует не просто слышать народ, но и оперативно реагировать на обращения. Президент отметил, что неспешность принятия решений, чиновничий формализм недопус­тимы. «Сейчас необходимо полнос­тью мобилизоваться. Решения должны приниматься быст­ро на основе реальных запросов бизнеса и граждан», – говорится в Послании.

Глава государства отметил, что в ближайшее время подпишет указ по дебюрократизации деятельности государственного аппарата. Документ станет отправной точкой кардинального пересмотра внутренних процедур госорганов, оптимизации нормотворческого и бюджетного процессов. Мне, как депутату, это понятно. Поддерживаю данное решение и считаю: процессы должны быть проще, принимаемые решения призваны максимально быстро работать на конкретную цель.

Как женщина и мама, я приняла сердцем долгожданное поручение Генеральной прокуратуре изучить вопрос ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей. Мы все видим, что эта проб­лема требует незамедлительного решения.

Нормальное развитие страны возможно только при стабильной обстановке, сохранении мира и согласия в нашем обществе. Январские события показали, как это важно. Поэтому мысль и призыв Президента в адрес журналистов к ответственности и осторожному обращению со словом мне, как представителю этой профессии, тоже понятна. «Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром средства массовой информации называют четвертой властью. Именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью», – сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к СМИ.

Впечатлил масштаб предложенных преобразований. В Конституцию предстоит внести более 30 изменений для реализации инициатив, озвученных Президентом. Кроме того, до конца года нужно принять свыше 20 законов.

Следует признать: легко не будет, но пусть у моей страны все получится. В необходимости реформ нет сомнения, и есть большая надежда, что путь перемен окажется успешным.

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