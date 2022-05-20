Общество как локомотив перемен

Конституционные реформы и актуальные вопросы трансформации модели социального развития обсудили участники республиканской конференции, организованной Ассоциацией социологов Казахстана и Институтом философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК в Алматы.

В работе конференции приняли участие ведущие эксперты в облас­ти социологии и смежных с ней общественных наук, представляющие научно-исследовательские организации и высшие учебные заведения страны.

В адрес участников конференции направили приветствия заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, президент Ассоциации социологов Казахстана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Чешской Республике Марат Тажин.

Как отмечено в приветствии Аиды Балаевой, исторически важное Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казах­стана от 16 марта 2022 года дало старт интенсивным социально-политическим преобразованиям. Она призвала социологов принять самое активное участие в созидательном процессе построения Нового Казахстана и Второй рес­публики.

Модератором конференции высту­пил вице-президент Ассоциации социологов Казахстана, генеральный директор Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК академик НАН РК Серик Сейдуманов. Он отметил, что Глава государства выдвинул серьезные задачи по проведению фундаментальных преобразований и строительству Нового Казахстана.

– Сегодня формируется новая социально-политическая повестка, требующая всестороннего эксперт­ного обсуждения. Наша ключевая задача – предоставить государству объективно системно-целостную картину современного состояния казахстанского общества, – сказал Серик Сейдуманов. – Ключевыми становятся вопросы, связанные с массовым сознанием. Ведь массовое сознание является прямым предметом и объектом социологического анализа. Именно оно влияет на взаимодействие разных социально-политических групп, ситуацию со СМИ, этическую социологию и, естественно, влияет на отношение разных социальных общностей по всем критериям в лестнице социальной стратификации.

Важной задачей социологичес­кого сообщества является организация научно-аналитического сопровождения важнейших общест­венно-политических мероприятий, в том числе и референдума. Социологические службы уже приступили к изучению общественного мнения о поправках в Конституцию и референдуме. Так, по данным Центра изучения общественного мнения, около 71% населения поддерживают идею проведения референдума. Об этом сообщила его руководитель Гульжан Алимбекова.

– Около 65% намерены принять участие в референдуме. Наблюдается повышенный интерес к данному мероприятию и предлагаемым поправкам. Потому очень важно проводить работу по повышению информированности населения о вносимых измненениях и дополнениях в Конституцию. Ведь в документе содержится очень много юридических вопросов и тонкостей, которые не так просто понять, – обратила внимание Гульжан Алимбекова.

В свою очередь председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан заявила, что в настоящее время все 107 депутатов Мажилиса разъехались по регионам с целью разъяснения поправок в Конституцию.

– Мы наблюдаем у народа большое доверие к Президенту, – сказала Айгуль Куспан. – Депутаты рассказывают людям о том, что предложения о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК – плод долгих обсуждений экспертов и специалистов из различных сфер деятельности.

Депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым считает, что его поколению повезло проживать второй раз в своей жизни своеобразную перестройку, коренной слом тех отношений, которые были. Это очень важно фиксировать и с точки зрения политологии, и с точки зрения социологии.

– Понятно, что сейчас наблюдается некое нетерпение в обществе, мы слышим разные вопросы, в том числе «Где ваш Новый Казахстан?» Мы должны понимать, что власти нужны новая энергия, кредит доверия для осуществления социальных, экономических реформ, – сказал Айдос Сарым.

В ходе конференции будет презентовано энциклопедическое издание «Социология Казахстана», выпуск которого приурочен к 20-летию со дня основания Ассоциа­ции социологов Казахстана (АСК).

Ключевым направлением работы АСК является усиление вклада экспертного сообщества в научно-аналитическое сопровождение реформ в Новом Казахстане. На платформе АСК проведены семь национальных социологических конгрессов, два конгресса социологов тюркоязычного мира, более десяти международных конференций, явившихся уникальными площадками для экспертного обмена мнениями в сфере социально-политической и международной повестки развития страны. Издается научный межстрановой журнал, создан форум молодых социологов.