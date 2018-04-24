​Общество неравнодушных

Еще одно общественное объе­динение – «Национальное общест­во защиты прав потребителей «Сапа» – появилось в республике. Молодая организация объединила неравнодушных граждан, готовых предоставлять объективную и достоверную информацию о качестве продукции.

Как отметил советник этой правозащитной общественной структуры Алиакпар Матишев, организация направит свои усилия на изучение и решение концептуальных системных проблем в сфере защиты прав потребителей, каждый из которых имеет право на качественную и безопас­ную продукцию. В частности, ОО «Сапа» намерено мониторить товары народного потребления, реализуемые в торговых точках страны, взять под контроль сферу общепита.

Объектом правового мониторинга экспертов организации станет также оказание транспорт­ных (включая авиа- и железнодорожные перевозки), медицинских и коммунальных услуг. Учитывая, что граждане имеют право на чистую окружающую среду, объединение планирует наладить сотрудничество с экологами, а в перспективе – охватить общественной экспертизой и качество оказания государственных услуг населению.

И все же профилирующим видом деятельности для Национального общества защиты прав потребителей станет борьба с низкокачественным импортным ширпотребом, просроченными продуктами питания, особенно молочной продукцией.

По словам советника ОО, противостоять этому валу будет непросто. Потребуются большие затраты на покупку специального оборудования и проведение дорогостоящей экспертизы. В этом вопросе «Сапа» рассчитывает на сотрудничество с заинтересованными госорганами и их поддержку.

Особую тревогу, отмечает Алиак­пар Матишев, вызывает ситуация с молоком. Для проверки его качества активисты общества закупают продукцию в розничной сети, получают чек и в тот же день при определенных условиях хранения отправляют продукцию на анализ в аккредитованные лаборатории. Не всегда содержимое продукта соответствует маркировке, что является обманом потребителя.

Производителям этого молока направлены официальные письма о том, что продукция не соответствует техническим регламентам, поэтому ее предложено отозвать из торговых сетей.

Еще одно письмо направлено ритейлерам с рекомендацией по изъятию данной продукции с магазинных полок. В соответствии с Законом РК «О защите прав потребителей» в случае непринятия мер в течение 10 дней ОО проинформирует о выявленных фактах Комитет охраны общественного здоровья Минздрава РК. Ведь подобной низкопробной продукцией недобросовестные производители наносят вред здоровью казах­станских потребителей.

Со своей стороны на сайте sapa.kz общество открыло руб­рику «Черный список», в которую будут внесены эти торговые марки. В него попадут и торговые центры, сбывающие молочный фальсификат.

– Наша задача, – говорит советник, – информировать население, которое имеет право на достоверные сведения о товаре. Считаем, что недобросовестные производители обманывают не только потребителя, но и вредят компаниям, производящим натуральный продукт, нарушая тем самым одно из основных правил рыночной экономики – добросовестную конкуренцию.

Таковы первые результаты практической работы ОО «Сапа». Владея информацией, потребитель сам разберется, какой продукт приобретать, считают в ОО.

– Сегодня технические рег­ламен­ты едины для стран Евразийского экономического союза. Они предусматривают наличие полной и достоверной информации о составе продукта. В нашем понимании за такое нарушение, как преднамеренный обман потребителя, необходима жесткая ответственность, вплоть до уголовной, как это практикуется во многих странах мира, – говорит Алиакпар Матишев.

Нынче интересы бизнеса защищает Национальная палата предпринимателей (НПП) «Атамекен». Поднимая вопросы безо­пасности здоровья населения, ОО собирается стать ее партнером, в том числе и для того, чтобы дать возможность потребителям оценивать эффективность и качество работы казахстанских товаропроизводителей.

– Мы считаем, что грамотный потребитель, знающий свои права и обязанности, есть основа и стимул сильного бизнеса, выпус­кающего конкурентоспособную продукцию, – отмечает Алиакпар Матишев.

К сожалению, приходится констатировать, что вопросы поддержки защиты прав потре­бителей на национальном уровне пока решаются слабо. В Казахстане насчитывается около 150 общест­венных правозащитных организаций соответствующего профиля, но они в основном находятся в регионах и работают на локальном уровне.

Основной костяк активистов – люди пенсионного возраста. И хорошо, если среди них есть грамотный юрист. Ведь противостоять зачастую приходится мощным структурам, в составе которых и огромные юридичес­кие службы, и маркетологи, и менеджеры...

– Вот почему к работе ОО мы намерены привлекать высоко­квалифицированных юристов-общественников, продвигать свои идеи в социальных сетях. Наша цель – поддержать добросовестного производителя. Для нас важнее интересы потребителя и его здоровье, а не потакание стремлению извлекать прибыль, – говорит Алиакпар Матишев.