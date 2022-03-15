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Общество требует объективной правовой оценки январских событий
Бахтияр Булеулиев, доктор юридических наук, профессор, член Общественного совета МВД

Благодаря политической воле Президента сейчас все государственные структуры и общество консолидировали усилия, чтобы вынес­ти уроки из событий трагического января. По линии правоохранительного блока уже проделана большая работа. А беспрецедентная открытость Генерального прокурора при даче правовой оценки январским событиям, в том числе и не очень лицеприятным обстоятельствам, обнадеживает, что расследование будет проведено тщательно, скрупулезно и объективно. В этом заинтересовано гражданское общество, надеюсь, так оно и будет.

Отмечу, что впервые за много лет Генеральный прокурор пришел в Парламент и открыто изложил свою позицию по волнующему все общество вопросу, дал столь подробный, содержательный отчет перед народными избранниками.

Берик Асылов не просто озвучил промежуточные результаты расследования январских событий, он представил обстоятельный анализ трагедии, постарался расставить ключевые акценты, чтобы общая картина стала понятна и простым казахстанцам: где были экономические требования граждан, где – массовые беспорядки и незаконные акции протеста, где акты терроризма и так далее.

Наряду с выступлениями Генерального прокурора и министра внутренних дел к освещению хода расследования были привлечены и сторонние эксперты, чего я тоже не припомню прежде. Не карманные экс­перты, а активные, неравнодушные представители гражданского общества с беспристрастным взглядом на произошедшее. Это опять же помогает получить цельную картину, поскольку люди, входящие в независимые комиссии, провели немалую работу – посещали следственные изоляторы, встречались с родственниками как участников протестов, так и пострадавших в них. И те выводы, которые озвучил Генеральный прокурор, в определенной степени нашли подтверждение через выступления независимых экспертов.

Казахстан присоединился ко многим международным конвенциям – против пыток, против унижения человеческого достоинства и так далее. Самое главное, в первой статье нашей Конституции прописано, что Казахстан провозглашает себя наряду с прочим правовым государством. То есть таким, где действует строгое подчинение закону на любом уровне и при любых обстоятельствах. Думаю, из отчета Генерального прокурора международное сообщество получило подтверждение того, что никто не будет мириться с пытками и бесчеловечным отношением к задержанным. Подход Генеральной прокуратуры обозначен четко: вне зависимости от чинов, должностей, званий люди, применявшие пытки и незаконные методы дознания в ходе первоначальных следственных действий, будут наказаны. А задержания сотрудников КНБ подтверждают, что принцип неотвратимости наказания за совершение преступного деяния поставлен здесь во главу угла.

Безусловно, не стоит забывать о тайне следствия и не стоит ждать от правоохранительных органов раскрытия всех деталей – это нисколько не поможет нам найти ответы на воп­росы, а, наоборот, может навредить объективному ходу расследования. С учетом этого Берик Асылов был максимально открыт, но не в ущерб досудебному расследованию по конкретным уголовным делам. Теперь мы должны дождаться завершения работы правоохранительного блока, чтобы никогда не допустить повторения январской трагедии.

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