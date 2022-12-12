Общество ждет справедливых и безотлагательных мер: Токаев о работе "АрселорМиттал Темиртау"

Согласно отчетам государственных органов и общественных организаций, компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательство, не исполняет инвестиционные обязательства.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства рассказал росте травматизма на производстве в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Реальной проблемой стал производственный травматизм. За 11 месяцев текущего года на производстве пострадали 1 124 работника, из них 157 погибли. На отдельных предприятиях аварии с человеческими жертвами приобрели системный характер. Речь идет, в том числе, о компании «АрселорМиттал Темиртау», – заявил Токаев.

В целом, по его данным, с 2006 года на этом предприятии произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 казахстанских граждан. Только в этом году погибли 14 человек, в том числе 1 работник – на прошлой неделе.

«Согласно отчетам государственных органов и общественных организаций, компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательство, не исполняет инвестиционные обязательства. Общество ждет справедливых и безотлагательных мер. Контроль непосредственно за премьер-министром», – резюмировал глава государства.