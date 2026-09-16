Обществу необходима журналистика, которая способна доступно разъяснять реформы – депутат Курултая

Депутат Курултая Шолпан Каринова подчеркнула важную роль средств массовой информации в формировании исторического сознания и общественного восприятия происходящих в стране изменений. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Курултая, сообщает Kazpravda.kz

Скриншот с видео пресс-службы Курултая

В депутатском запросе она отметила, что сегодня историческое сознание формируется не только посредством учебников и научных трудов. Все большее влияние на общественные взгляды оказывают социальные сети и цифровые платформы, особенно среди молодежи.

«Сегодня историческое сознание формируется не только посредством учебников и научных трудов. Все большее влияние приобретают социальные сети и цифровые платформы. Особенно молодежь получает значительную часть информации через такие платформы, как TikTok, Instagram, YouTube», – сказала депутат.

По ее словам, в связи с этим особое значение приобретает вопрос о том, какая информация об истории Казахстана распространяется в информационном пространстве, каковы ее источники и каким образом она доносится до общества.

Шолпан Каринова обратила внимание на распространение в социальных сетях сомнительной и искаженной информации на исторические темы. В этой связи, считает депутат, необходим системный механизм, позволяющий оперативно давать профессиональный ответ и предоставлять обществу достоверные исторические факты.

При этом, подчеркнула она, роль СМИ не должна ограничиваться только информированием о деятельности государства. Она подчеркнула, что важно не только публиковать информацию, но и объяснять гражданам смысл происходящих процессов.

По ее словам, обществу необходима журналистика, которая способна доступно разъяснять цели реформ, их результаты и влияние на жизнь граждан.

«Государственная информационная политика не должна ограничиваться лишь освещением государственных инициатив. Информационная политика должна служить формированию исторического сознания, популяризации национальных ценностей и правильному пониманию происходящих в стране изменений», – сказала Шолпан Каринова.

В этой связи депутат предложила определить национальное историческое сознание одним из приоритетных направлений государственной информационной политики, сформировать систему обеспечения научной обоснованности и достоверности исторического контента, а также поддерживать современные медиапроекты по популяризации исторической памяти и национальных ценностей.

Кроме того, она предложила реализовывать проекты по популяризации истории Казахстана в современных форматах на TikTok, Instagram и YouTube, а также создать эффективный механизм оперативного реагирования на ложную и искаженную информацию, касающуюся истории страны.