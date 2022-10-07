Политика
Общие идеалы и приоритеты
Ерлан Саиров, депутат Мажилиса Парламента РК

В нашей стране идут очень глубокие социально-экономические, политические реформы, происходит трансформация общественного сознания. За последние три года уже проделана очень большая работа в сфере политической модернизации. И сейчас, когда эти трансформационные процессы в самом разгаре, нам нужен человек, который довел бы до логического завершения все начатые реформы. Тем более сегодня, когда перед нами встает очень много требующих неотложного решения вопросов в сфере экономики.

Буквально на днях Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается – в экономике все процессы должны быть открытыми и честными. Эти заявления и призывы Президента полностью соответст­вуют программным целям «Amanat», поэтому наша партия и выдвинула в качестве кандидата действую­щего Главу государства Касым-Жомарта Токаева.

Вместе с тем Касым-Жомарт Кемелевич принял решение баллотироваться не от конкретной партии или объединения, а от коалиции общественных сил, которые поддерживают его кандидатуру. Это имеет большое значение не только в контексте нынешних выборов, но и в целом для страны. В первую очередь мы говорим о том, что сегодня необходимо развивать плюрализм мнений, что нужно отходить от определенного политического монополизма.

И еще один важный момент – действия, инициативы, поручения, программа реформ действующего Президента страны сегодня поддерживаются не только партией «Amanat», но и другими политическими партиями и общественными силами. Поэтому и создана народная коалиция, от которой и будет баллотироваться Касым-Жомарт Токаев. Это консолидация вокруг ценностей и целей Справедливого Казахстана, продвигаемых Главой государства. И эта широкая коалиция – то, что нужно, для того чтобы укрепить фундамент будущих реформ.

Думаю, что и предвыборная программа Президента будет соответствовать программным установкам всех представителей народной коалиции, которые выдвигают Касым-Жомарта Токаева в качестве своего кандидата.

Популярное

Все
Как я училась правильно замуж ходить
Девяностолетние дедушки говорят о кражах. Но не совсем обычных. О традиции красть невест
Должны ли банки отвечать за «дыры» в своей системе безопасности?
Парадокс
Не обезьянья жизнь…
Живая книга в детских руках
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Просто бизнес
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Токаев о фейках и кибератаках: Определенные внешние силы намерены посеять смуту в Казахстане
Девочка, обвинявшая родственников в сексуальном насилии, покончила с собой
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение
Новую банкноту номиналом 20 тысяч тенге выпустил Нацбанк
Певца Торегали Тореали взяли под стражу
Компромисс между художником и властью
Пробки в городе объяснили в ДП Астаны
Президент открыл памятник Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову в Семее
Учитель из Великобритании полюбил Алматы и казахский язык
Партия "Ауыл" выдвинула своего кандидата в президенты
Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра
Тариф на отопление и горячую воду повысится с 1 октября в Караганде
Премьер провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
Токаев поздравил казахстанских учителей с профессиональным праздником
О ситуации в городе из-за притока россиян рассказали в маслихате Астаны
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Политика , Правительство
Жамаубаев провел совещание по вопросу децентрализации полно…
Президент , Политика
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Президент , Политика
Содержание своей предвыборной платформы анонсировал Токаев
Президент , Политика
Президент: Настоящий патриот никогда не рисуется перед публ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]