Общие идеалы и приоритеты

В нашей стране идут очень глубокие социально-экономические, политические реформы, происходит трансформация общественного сознания. За последние три года уже проделана очень большая работа в сфере политической модернизации. И сейчас, когда эти трансформационные процессы в самом разгаре, нам нужен человек, который довел бы до логического завершения все начатые реформы. Тем более сегодня, когда перед нами встает очень много требующих неотложного решения вопросов в сфере экономики.

Буквально на днях Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается – в экономике все процессы должны быть открытыми и честными. Эти заявления и призывы Президента полностью соответст­вуют программным целям «Amanat», поэтому наша партия и выдвинула в качестве кандидата действую­щего Главу государства Касым-Жомарта Токаева.

Вместе с тем Касым-Жомарт Кемелевич принял решение баллотироваться не от конкретной партии или объединения, а от коалиции общественных сил, которые поддерживают его кандидатуру. Это имеет большое значение не только в контексте нынешних выборов, но и в целом для страны. В первую очередь мы говорим о том, что сегодня необходимо развивать плюрализм мнений, что нужно отходить от определенного политического монополизма.

И еще один важный момент – действия, инициативы, поручения, программа реформ действующего Президента страны сегодня поддерживаются не только партией «Amanat», но и другими политическими партиями и общественными силами. Поэтому и создана народная коалиция, от которой и будет баллотироваться Касым-Жомарт Токаев. Это консолидация вокруг ценностей и целей Справедливого Казахстана, продвигаемых Главой государства. И эта широкая коалиция – то, что нужно, для того чтобы укрепить фундамент будущих реформ.

Думаю, что и предвыборная программа Президента будет соответствовать программным установкам всех представителей народной коалиции, которые выдвигают Касым-Жомарта Токаева в качестве своего кандидата.