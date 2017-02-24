​Общие измерения безопасности

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Анастасия Шварц

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко принял участие в брифинге австрийского председательства в ОБСЕ для членов Совета Безопас­ности ООН.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иност­ранных дел Австрийской Республики Себастьян Курц представил отчет о деятельности организации по трем измерениям: политико-воен­ному, экономико-экологическому и гуманитарному.

Выступая перед участниками встречи, Роман Василенко напомнил о договореннос­тях сторон по итогам саммита глав государств ОБСЕ в 2010 году, закрепленных в Астанинской декларации. «Несмотря на все наши совместные усилия, мы все еще далеки от выполнения целей и надежд ключевых документов организации», – резюмировал он.

Спикер отметил важность евразийского направления области безопасности ОБСЕ, которое должно оставаться в фокусе внимания организации, с внедрением практики ухода от игр с нулевым результатом к выгоде для всех. И для достижения таких задач необходимо преодолеть угрозы, исходящие от роста радикализма и нацио­нализма, пандемий, экономической турбулентности, распространения ядерных материалов и беспрецедент­ного количества беженцев.

Глава делегации РК подчеркнул, что для адекватного ответа на эти вызовы Казахстан поддерживает и готов и далее поддерживать усилия, продвигаемые авст­рийским председательством и другими партнерами, в том числе путем усиления контро­ля над обычными видами вооружения и модернизации Венского документа.

Важным является сотрудничество ООН и ОБСЕ по продвижению целей устойчивого развития. Казахстан полностью разделяет эти приоритеты австрийского председательства и признателен за решение о назначении представителя нашей страны председателем экономико-экологического комитета ОБСЕ. Такое решение тем более актуально в связи с работой Казахстана в области «зеленой» экономики и проведением в 2017 году в Астане Международной выставки «ЭКСПО», в рамках которой планируется проведение второй подготовительной встречи Экономико-экологического форума ОБСЕ.

Не менее важным является совместное противодейст­вие транснациональным угрозам. Роман Василенко также отметил важность развития новых торговых и транспортных коридоров, в связи с чем возрастает важность усиления безопаснос­ти по периметру границ с Афганистаном.

На полях мероприятия он также провел рабочие встречи с Себастьяном Курцем и генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером, с которыми обменялся мнения­ми о задачах и приоритетах сотрудничества Казахстана и организации на предстоящую перспективу. 

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