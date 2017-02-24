​Общие измерения безопасности

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко принял участие в брифинге австрийского председательства в ОБСЕ для членов Совета Безопасности ООН.
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрийской Республики Себастьян Курц представил отчет о деятельности организации по трем измерениям: политико-военному, экономико-экологическому и гуманитарному.
Выступая перед участниками встречи, Роман Василенко напомнил о договоренностях сторон по итогам саммита глав государств ОБСЕ в 2010 году, закрепленных в Астанинской декларации. «Несмотря на все наши совместные усилия, мы все еще далеки от выполнения целей и надежд ключевых документов организации», – резюмировал он.
Спикер отметил важность евразийского направления области безопасности ОБСЕ, которое должно оставаться в фокусе внимания организации, с внедрением практики ухода от игр с нулевым результатом к выгоде для всех. И для достижения таких задач необходимо преодолеть угрозы, исходящие от роста радикализма и национализма, пандемий, экономической турбулентности, распространения ядерных материалов и беспрецедентного количества беженцев.
Глава делегации РК подчеркнул, что для адекватного ответа на эти вызовы Казахстан поддерживает и готов и далее поддерживать усилия, продвигаемые австрийским председательством и другими партнерами, в том числе путем усиления контроля над обычными видами вооружения и модернизации Венского документа.
Важным является сотрудничество ООН и ОБСЕ по продвижению целей устойчивого развития. Казахстан полностью разделяет эти приоритеты австрийского председательства и признателен за решение о назначении представителя нашей страны председателем экономико-экологического комитета ОБСЕ. Такое решение тем более актуально в связи с работой Казахстана в области «зеленой» экономики и проведением в 2017 году в Астане Международной выставки «ЭКСПО», в рамках которой планируется проведение второй подготовительной встречи Экономико-экологического форума ОБСЕ.
Не менее важным является совместное противодействие транснациональным угрозам. Роман Василенко также отметил важность развития новых торговых и транспортных коридоров, в связи с чем возрастает важность усиления безопасности по периметру границ с Афганистаном.
На полях мероприятия он также провел рабочие встречи с Себастьяном Курцем и генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером, с которыми обменялся мнениями о задачах и приоритетах сотрудничества Казахстана и организации на предстоящую перспективу.