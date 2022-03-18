Статьи Общие традиции и корни 18 марта 2022 г. 2:54 Доброта Любовь собкор по Туркестанской области и г.Шымкент Смена старого года на новый имела для наших предков огромное значение. Академик национальной академии наук РК, доктор исторических наук Бауыржан Байтанаев многое знает о том, какие традиции встречи Наурыза существуют – Бауыржан Абишевич, Наурыз – праздник народов Центральной Азии, корни которого уходят в глубь веков. Насколько далеко? – Зародившись на заре истории, пройдя длительный период эволюции, Наурыз был канонизирован исламом. Сразу подчеркну, что слово «наурыз», или «новраз», не связано с исламом. В переводе с персидского «нов» обозначает «новый», а «раз» – «день». То есть в буквальном переводе это «новый день». По преданию, этот праздник отмечался мифическим царем Персии Джемшидом в дни весеннего равноденствия. В писаниях аль-Бируни читаем, что Наурыз понравился пророку Мухаммеду, и арабские халифы распространили его в своих владениях. Истоки Наурыза исследователи относят к III тысячелетию до нашей эры, то есть его стали отмечать пять тысяч лет назад. Слово «наурыз» может уходить своими корнями в древнейшие языки. И на основании этого можно сделать вывод, что возникновение Наурыза связано с первобытными языческими культурами, которые в определенные периоды истории были общими для всех народов. Земледельцы же и кочевники Казахстана сочетали его со своими обрядами, суть которых – очищение и обеспечение благополучия в новом году. – Какие есть упоминания в письменных источниках о том, как отмечали праздник казахи столетия назад? – Первые свидетельства о встрече нового года на нашей земле относятся к XIII веку. В записках китайского путешественника Чань-Чуня, который следовал на аудиенцию с Чингисханом, читаем: «…по направлению юго-западных гор сделали пять переездов в сторону города Сайрам. Здесь небольшая башня. В первые дни 11-й луны шел сильный дождь, 4 числа у туземцев был новый год». Если верить Василию Бартольду, то Чань-Чунь был в Сайраме в 20 числах ноября. Это в свою очередь наводит на мысль, что здесь речь идет о мусульманском лунном календаре, по которому начало года постоянно перемещалось. Как бы то ни было, существование Наурыза в эпоху средневековья несомненно. По трудам аль-Бируни известно, что в Средней Азии в эпоху сасанидов были времена, когда Наурыз, помимо весны, праздновался летом, в дни летнего солнцестояния. А в Хорезме в XIX веке Наурыз отмечали в феврале, то есть за месяц до наступления дня весеннего равноденствия. Но самый древний, традиционный, общепринятый Наурыз приходился именно на дни весеннего равноденствия. Весенний Наурыз в первую очередь был данью появляющейся растительности. Такие представления о встрече нового года были в эпоху античности в Средиземноморье и Азии, где новый год также приходился на весну и связывался с пробуждением природы. Он воспринимался как воскресение погибшего зимой божества. Отмечу, что исключением не является и Россия. До указа Петра Великого, последовавшего 20 декабря 1699 года, месяц январь ничем не отличался от других, так как год по церковному календарю начинался 1 марта. Встреча нового года весной связана с библейским мировоззрением, согласно которому еврейский месяц Нисан (март-апрель) был первым месяцем церковного года. И только после указа Петра I, повелевшего на новый год украшать дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветками, в России встреча нового года отодвинулась на полночь 1 января. – Был ли у казахов свой календарь? Когда и как они встречали новый год? – Казахи до революции имели народный календарь, возникший в древнейшие времена и имевший арабские (зодиакальные) названия месяцев: Хамаль – Овен, Саур – Телец, Джауза – Близнецы, Саратан – Рак, Асад – Лев, Сунбуле – Колос, Дева, Мизан – Мера, Вес, Акраб – Скорпион, Кавс – Стрелец, Джедде – Козел, Козерог, Хут – Рыба. По этому календарю новый год приходился на весну. Сведения содержатся в записках профессора Среднеазиатского университета, этнографа и фольклориста Абубакира Диваева. Еще в 1896 году он опубликовал статью в «Известиях общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете». Ученый отметил месяцы по казахскому стилю с указанием народных примет и изложил полученные сведения по возможности в такой форме, в какой говорил ему казах Чимкентского уезда Ногай-Куринской волости Иркембек Ахимбеков. «Под словом хамаль мы разумеем начало года (по народному исчислению). Хамаль (март) имеет 31 день. В 15-й день этого месяца – прилет грачей, наступление равноденствия и начало нового года», – читаем у Абубакира Диваева. В тексте, очевидно, имелась в виду птица наурызек – трясогузка, оповещающая о приходе весны. Именно эта птичка с серо-черным оперением и желтой грудкой, по преданиям казахов, прилетает в день весеннего равноденствия. – Содержится ли в труде этнографа информация об особенностях празднования Наурыза в Казахстане того времени? – Опять-таки, основываясь на повествовании Диваева, узнаем о том, что местное население отмечало три Наурыза. 13 марта – общеказахский, 21 марта – персидский, или так называемый Көктас, что в переводе означает «синий камень», и Казыбек-Науруз – по имени одного казахского астронома. Казыбек-Науруз наступал с разницей с персидским на 12 или 13 дней. По поводу ныне отмечаемого Наурыза 21 марта до сих пор существует поверье, будто в этот день в Бухаре синий камень смягчается на минуту настолько, что в него можно воткнуть нож. А если не успеют, то он в камне затвердеет. Это поверье, вероятно, перешло от бухарцев, приписывающих разные чудеса самаркандскому зданию Көксарай. Казыбек-Науруз связан с именем одного «киргиза-астронома из племени Сыикских султанов Байбактинского рода, который ввел между киргизами и даже в Туркестане новое исчисление времени, разнящееся от старого наурыза 12 или 13 днями. Все [казахи] этот стиль признают, а племя Сыикских султанов держится его строго», отмечает Абубакир Диваев. – Бауыржан Абишевич, известно, что официально праздновать Наурыз запретили в 1926 году. Этот старинный праздник отнесли к разряду реакционных, мусульманских. Не последнюю роль сыграла здесь атеистическая пропаганда советской эпохи. Что-то известно историкам о традициях и обрядах Наурыза того времени? – К моменту обретения независимости нашей страной многие обряды, народные игры, традиции этого праздника оказались забытыми и утраченными. Как раз дореволюционные исследования этнографов и краеведов позволяют нам ближе подойти к их истокам. В древности и средневековье народы Центральной Азии и Казахстана в зависимости от традиционного хозяйства имели, выражаясь современным языком, сакральных патронов-покровителей. Так, у земледельцев покровителем был Дикан-баба. У скотоводов покровителем лошадей считался Камбар-ата, или Жылкы-ата, овец – Шопан-ата, верблюдов – Ойсыл-кара, крупного рогатого скота – Зенги-баба, были и другие культовые и сакрализованные объекты природы. К ним-то и обращались наши предки с просьбами о благословении благополучия в новом году. Люди сообща радовались, что пережили холодное время зимы, спасли скот и вместе с родственниками и соседями приветствовали наступление весны, отсюда и возрождение в западных районах Казахстана традиции көрісу, которая, как писал в свое время Диваев, является общеказахским праздником и отмечается в переводе на современный календарь 13 марта. Здесь следует несколько слов сказать про месяц Хут казахского народного календаря, предшествующий месяцу весеннего равноденствия – Хамаль. В казахском языке существует слово «құт», не случайно оно имеет значение «счастье, благо, благополучие, благодать», указывая как бы на благополучное окончание старого года. И поэтому народ говорит: «Құтты болсын жаңа жыл!» – Несколько лет назад в Шымкенте возродили так называемый праздник Саиль-Кошкар-ата, дающий старт череде городских торжеств, приуроченных к Наурызу. Что известно о такой традиции? – Российский историк и этнограф Александр Добросмыслов в 1912 году указывал на то, что жители нашего города хранят обычай празднования Саиль-Кошкар-ата, переняв его у кочевников. Дословно его название означает «гуляние» или «празднество отца племенного барана». Автор в путевых заметках отмечает, что проводят его в течение одной недели в промежутке с 1 по 15 марта, в зависимости от погоды, и обязательно – в казахской юрте. Праздник Саиль-Кошкар-ата в Шымкенте зародился не случайно. Здесь имеются родники на реке Кошкарата, тут же могила святого по имени Кошкар-ата, известного еще в древние времена. Так что наличие качественной питьевой воды, бьющей ключом из-под земли, хорошей плодородной земли, естественно, привлекало земледельцев, селившихся здесь. По весне люди отправлялись к истокам Кошкараты, чтобы дать волю заилившимся родникам, освободить их от корней и упавших веток. То, что раньше водоем служил источником питьевой воды для города, также подтверждают письменные источники. У того же Александра Добросмыслова в очерке 1912 года «Города Сыр-Дарьинской области» читаем: «Город и его окрестности получают воду посредством арыков из Бадама и Кошкар-аты». Именно сюда, на берег родниковой реки, за две недели до наступления дня весеннего равноденствия со всей округи приходили люди, разбивали большой юрточный городок. Здесь же организовывали грандиозную ярмарку, где происходил активный товарообмен между кочевниками и горожанами. Затем все вместе приносили в жертву самого крупного племенного барана, прося у Всевышнего удачного года, обильного урожая, милости и покровительства. Горожане и сейчас считают эту реку, питающуюся родниками, священной. И можно только радоваться, что древнее народное гулянье удалось возродить усилиями энтузиастов, и весенний праздник Саиль-Кошкар-ата снова становится визитной карточкой Шымкента. Горожане и гости города, как и встарь, устремляются на берег реки, чтобы окунутся в праздничную атмосферу. Кто-то спешит занять место в импровизированном зрительном зале перед сценой под открытым небом, чтобы посмотреть концертную программу, а кто-то предпочитает знакомиться с национальной культурой казахов, широко представленной на выставке народных промыслов. Молодежь, как и сто лет назад, увлекается народными забавами, самостоятельно определяя, кому и что по вкусу. Изюминкой фестиваля стал оригинальный конкурс – приседание с кошкаром весом в полцентнера на плечах. Победитель забирает себе барана в качестве приза. Гости праздника пробуют национальные блюда, включая наурыз-коже, которым щедро угощают на берегу реки. Столы с угощениями, демонстрация народных традиций и обычаев, национальных нарядов гармонично вписались в прекрасный пейзаж истока легендарной реки Кошкарата. И, кстати, хочу добавить, что среди прочих традиций праздника 100 лет назад у казахов был обычай во время Саиля... красить куриные яйца. – Председатель иранского культурного центра как-то рассказывал, что иранцы, живущие в Казахстане, и сейчас придерживаются этой традиции... – Да, они сохранили ее. Ну а, скажем так, современной частью традиции является ежегодный фестиваль, проводимый в Тегеране, во время которого художники красят большие макеты яиц, устанавливая затем их в виде праздничного украшения города к Новрузу. Хочу также обратить внимание читателей на существование еще одной важной традиции празднования Наурыза. Так, в Ленгерском районе в 20-х годах прошлого столетия весенний праздник отмечали всем колхозом. Приносили в жертву домашних животных. Нередко для этого колхоз выделял корову. И, конечно же, на Наурыз, как и сегодня, обязательно готовили благотворительные обеды, раздавали мясо, угощали всех национальным ритуальным блюдом – наурыз-коже. Его готовила каждая семья, сливая затем в одну посуду, тем самым как бы подчеркивая единство весеннего праздника и единение всех его отмечающих. Отведав кушанье, люди отправлялись на джайляу, где проходили игры и спортивные состязания. Примечательно, что обязательно в них участвовали женщины. – В литературе есть информация о том, что праздничные мероприятия проводились вокруг костров, при свете их пламени. Какую функцию нес огонь? – Однозначно – функцию очищения. Культ огня у казахов занимал важное место в религиозных воззрениях. Очищение огнем называлось «аласта» или «аластама», а сам огонь – «от-ана», то есть «огонь-мать». Весь скот прогонялся между костров, в это время люди произносили заклинание: «Огонь, огонь, очисти нас от разной нечисти». Такие традиции с использованием культа огня и прочих явлений отражали «огнепоклонничество» наших древних предков, отсылая нас к зороастрийской религии, где огонь является главным предметом поклонения и посредником между людьми и божеством. Наурыз – один из самых радостных и созидающих праздников. Он как бы напоминает людям о новом витке и подчеркивает бесконечность жизненного круговорота. При этом переход от одного состояния (старого года) в другое (новый год) осуществляется с помощью обрядово-ритуальных действий, имеющих связь с магией плодородия, всецело зависящих от традиционного хозяйства, где всегда наличествовала сокровенная идея обеспечения благополучия в новом году. Пред. След. Пред. След.