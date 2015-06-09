Общие ценности – общие интересы Свежий выпуск 452

Ахмад ГАЗИ, вице-президент Пакистанского международного исламского университета (2003 год):

– Имя Нурсултана Назарбаева как автора инициативы проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий войдет в историю XXI века, и этот форум обеспечит мир между религиями. Мусульманские народы всегда приветствовали сотрудничество и диалог между религиями и цивилизациями. Коран призывает другие религии действовать сообща во имя утверждения общих ценностей и духовного обогащения человека.



Ишмаэль НОКО, генеральный секретарь Всемирной лютеранской федерации (2003 год):

– Диалог между теологами, учеными должен подкрепляться и поддерживаться визитами, контактами на различных уровнях, стать народным диалогом. Нам надо избежать того, чтобы диалог стал результатом работы только элиты, исключая всех остальных. Хочу поблагодарить Нурсултана Назарбаева за организацию встречи в столице. Надеюсь, что Астана будет не только столицей республики, но также центром, штаб-квартирой религиозного диалога – диалога взаимопонимания и терпимости.



Роже ЭТЧЕГАРАЙ, почетный президент Папского совета справедливости и мира Римско-католической церкви, кардинал (2006 год):

– Мы собрались вместе, чтобы исследовать пути мира, безопасности и социального порядка, которые лучше всего отражают Божий замысел, заключаю­щийся в благодати мира и процветания для всех и каждого. Я благодарю Президента Нурсултана Назарбаева за содействие диалогу между последователями различных религий не только в своей стране, но и по всему миру. Папа Римский Иоанн Павел II с самого начала делал все, чтобы Святой престол поддержал эту эпохальную инициативу и принял участие в ее реализации.



Дон БОНКЕР, представитель Национального молитвенного завтрака и Палаты молящихся групп Сената США (2006 год):

– Я представляю здесь Сенат США. Мы рассмат­риваем состоявшийся съезд как очень своевременное и важное событие. Президент Нурсултан Назарбаев прилагает все усилия для продвижения межрелигиозного диалога. Это событие в Астане является уникальным, потому что религиозные лидеры со всего мира собрались для обсуждения важных вопросов.



Йона МЕЦГЕР, главный ашкеназийский раввин Израиля (2009 год):

– Мудрость казахстанского руководства, ини­циировавшего этот благословенный форум, можно сформулировать двумя словами – умеренность и терпимость. Здесь, где живут люди различных религий и верований, все имеют полную возможность исповедовать то, во что они верят, и никто их за это не преследует. Я бы очень хотел, чтобы многие лидеры мира поучились у Казахстана умению быть терпимыми, открытыми, толерантными и свободными в своей религиозной воле. Я с удовлетворением приезжаю в третий раз в вашу замечательную столицу Астану и почитаю за честь быть одним из основателей съездов лидеров мировых и традиционных религий. Я вижу здесь обмен мудрыми мыслями, истинный диалог. Этот форум ставит перед всеми нами очень высокие цели. Вы должны гордиться своим замечательным Лидером – Президентом Казахстана, который, проявив мудрость и дальновидность, внес огромные усилия в развитие Казахстана.



Уильям ВЕНДЛИ, генеральный секретарь Всемирной конференции религий за мир (2009 год):

– Казахстан нашел свой путь к обеспечению стабильности, сумел не только декларировать идеи, но и подвигнуть представителей религий всего мира к проведению глобального конструктивного диалога. Съезд лидеров мировых и традиционных религий является ярким примером успеха такой политики.

Идея диалога, проводимого в Астане, привлекла внимание всего мирового сообщества. В силах участников этого форума сделать очень многое для обеспечения мира. Мы все – даосисты, хрис­тиане, буддисты, мусульмане, иудеи – можем помочь миру понять и принять богатство каждой из наших религий.



Леонид КИШКОВСКИЙ, президент христианских церквей Америки (2012 год):

– Как известно, в мире немало инициатив по межрелигиозному диалогу, они все вполне гармоничны друг с другом. Но наиболее яркой и продуктивной я считаю идею Нурсултана Назарбаева о Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Я с большим чувством солидарности воспринимаю предложения и инициативы Нурсултана Назарбаева и уверен, что они будут плодотворными.

Скажем больше, они находят поддержку со стороны лидеров мировых и традиционных религий. Я беседовал с раввином в Астане, с католическим архиепископом, с главой мусульманской конфессии. Из этих разговоров могу засвидетельствовать, что в этой стране действительно происходит мирное сосуществование разных этносов и разных религий, в этом плане Казахстан может служить примером.



Юрий НОВГОРОДОВ, епископ Евангелическо-лютеранской церкви в РК, член секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, представитель Всемирной лютеранской федерации (2012 год):

– Я наблюдаю за государствами, бывшими некогда частью моей большой Родины, за другими странами и благодарю Бога. Благодарю за то, что я, моя семья, мои дети, мои соседи, все казахстанцы просыпаемся от грохота весенней грозы или работающей на строительстве техники, а не от грохота взрывов или залпов оружия. Благодарю за то, что техника работает на строительстве жилых домов, детских садов, школ, больниц, а не на разборе взорванных зданий.

Позвольте выразить слова благодарности нашему Президенту и всему народу Казахстана. Благодарность за понимание того, что для успешного и поступательного развития страны, благосостояния и счастья граждан необходим мир не только в своем доме, но и во всех соседних. Благодарность за то, что, несмотря на многие проблемы, есть четкое понимание того, что ликвидация пожара и его последствий значительно трагичней и дороже, чем его предупреждение.