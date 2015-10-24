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Общие взгляды на глобальное развитие
Ануар КАЛМЫКОВ
В ходе переговоров глава внешнеполитического ведомства Коста-Рики, прибывший в Казахстан с официальным визитом, объявил о поддержке своей страной кандидатуры Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы. Е. Идрисов в свою очередь выразил признательность коллеге за данное решение и с учетом общих целей и подходов к решению проблем глобального характера призвал продолжить сотрудничество в этом формате.
Стороны договорились в ближайшее время заключить соглашение о безвизовых поездках граждан. На сегодня Казахстан подписал подобные до­кументы с тремя странами Латинской Америки – Эквадором, Бразилией и Аргентиной. Заключение соглашения с Коста-Рикой, по словам Е. Идрисова, откроет прекрасную возможность для контактов между нашими странами на широкой основе, в первую очередь, по линии торговли и бизнеса, а кроме того, сделает эту страну более доступной для казахстанских туристов.
Е. Идрисов также подчеркнул уникальный опыт Коста-Рики в использовании возобновляемых источников энергии, выработка которой достигает 95–98%. В этом контексте ЭКСПО-2017 видится хорошей платформой для развития сотрудничества в сфере альтернативной энергетики, и участие Коста-Рики внесло бы значительный вклад в успех выставки.
Отмечены на встрече общие взгляды стран в области глобального мира и безопасности. Как обратил внимание глава МИД РК, президенты Казахстана и Коста-Рики на 70-й сессии ГА ООН выступили со схожими инициативами о сокращении военных бюджетов стран – членов ООН в пользу целей устойчивого развития. Е. Идрисов также подчеркнул, что Коста-Рика является уникальной страной, которая ликвидировала армию, полностью полагаясь на инструменты международного права в защите своего суверенитета.
– Этот опыт может быть полезным в глобальном масштабе, поэтому на площадке ООН мы договорились о совместной работе для продвижения высказанных главами наших государств инициатив, – добавил министр.
По итогам переговоров также состоялось подписание меморандума о политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Этот механизм, по мнению Е. Идрисова, является хорошим инструментом для поиска перспективных взаимовыгодных направлений сотрудничества.

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