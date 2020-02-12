​Общие задачи и ответственность

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В ходе заседания были рассмотрены ситуация в Кордайском районе Жамбылской области, вопросы обеспечения биологической безопасности и противодействия распространению инфекции коронавируса.

Открывая заседание, Нурсултан ­Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате событий в Кордайском районе и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

– Сложившаяся ситуация меня сильно тревожит. Мы вместе с нашим народом прошли немалые трудности за эти 30 лет. Молодежь даже представить себе не может эти проблемы. В Казахстане приостановили свою деятельность 130 предприятий, 2,5 миллиона человек остались без работы и без заработка, не было тепла в домах, был дефицит продуктов питания. Мы все это прошли вместе, – сказал Елбасы.

Председатель Совета безопасности напомнил, что Казахстан испытывал большие сложности в социальной и экономической сферах после обретения независимости.

– Если бы мы не смогли объединить наш многонациональный народ и обеспечить стабильность, то сегодня в нашу страну не пришли бы иностранные инвестиции, не работала бы экономика. Конечно же, перед государственными руководителями поставлены соответствующие задачи, но сохранение мира и согласия – это прежде всего ответственность нашего народа, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем Елбасы поручил внимательно изучить причины возникшей ситуации и наказать виновных в соответствии с нормами закона.

– Эта проблема должна беспокоить старшее поколение. Моя цель как Лидера нации – возвысить Казахстан до такого уровня, которым будет гордиться будущее поколение. Миссия старшего поколения заключается в том, чтобы разъяснять людям то, что наша общая задача – это сохранить независимое, развитое и стабильное государство, – сказал Председатель Совета безопасности.

Елбасы отметил, что в настоящее время по поручению Президента Касым-­Жомарта Токаева Правительство и акимат области предпринимают меры по восстановлению нормальной жизни в пострадавших населенных пунктах.

Отдельное внимание также было уделено качеству работы местных исполнительных и правоохранительных органов, Ассамблеи народа Казахстана и ее региональных филиалов.

– Ассамблея и ее региональные представительства должны работать на опережение и держать на контро­ле подобные ситуации. Эта наша общая задача, – подчеркнул Первый Президент.

В ходе заседания были заслушаны подробные доклады акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

В рамках обсуждения первого воп­роса центральным государственным и местным исполнительным органам были даны поручения по дальнейшей реализации программ, направленных на решение социально-экономических проблем в регионах страны, в том числе в сферах обеспечения занятости населения и инфраструктурного развития, а также реконструкции и возведения социальных объектов.

По второму вопросу повестки заседания с отчетом выступил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Председатель Совета безопасности отметил, что ситуация вокруг коронавируса может отразиться негативно как на экономике КНР, так и на экономике Казахстана.

– Мы не должны сидеть сложа руки. Нужно быть готовыми ко всему, обеспечить запасы лекарственных препаратов и других необходимых ресурсов. Этот ­вопрос должен быть на контроле. На такие случаи у нас должны быть предусмотрены контрмеры, в том чис­ле по недопущению негативного влияния внешнего фактора на национальную экономику, – сказал Нурсултан ­Назарбаев, сообщила пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.

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