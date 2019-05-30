Экономика
Общий ювелирный рынок: страны ЕАЭС будут взаимно признавать пробирные клеймы на изделиях
Страны ЕАЭС будут взаимно признавать пробирные клеймы на ювелирных изделиях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДГД по г.Алматы.   

Сейчас в странах Союза меры ответственности за нарушения требований к производству, использованию и обращению ювелирных изделий существенно разнятся.

Различна также система пробирного надзора, что создает объективные сложности для формирования общего ювелирного рынка. Сегодня ювелирам приходится повторно ставить клейма на ювелирные изделия как в стране производства, так и в стране реализации.

28 мая в Нур-Султане прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием заместителей глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна.

Совет Комиссии снял концептуальные разногласия, препятствующие взаимному признанию во взаимной торговле пробирных клейм, и направил Соглашение об операциях с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕЭАС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания.

Таким образом, государства-члены сделали финальный шаг к подписанию соглашения. Речь идет о гармонизации действий в отношении мер ответственности за незаконный оборот ювелирных изделий и проведении обзорных визитов в государства-члены для определения, насколько в странах эффективно осуществляется контроль за производством, использованием и обращением ювелирных изделий.

Соглашение позволит создать необходимое пространство доверия для реализации потенциала взаимной торговли ювелирными изделиями, станет важным условием для кооперации производителей отрасли в целом. А это важный шаг на пути к созданию евразийского ювелирного бренда.

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