Общий ювелирный рынок: страны ЕАЭС будут взаимно признавать пробирные клеймы на изделиях
Страны ЕАЭС будут взаимно признавать пробирные клеймы на ювелирных изделиях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДГД по г.Алматы.
Сейчас в странах Союза меры ответственности за нарушения требований к производству, использованию и обращению ювелирных изделий существенно разнятся.
Различна также система пробирного надзора, что создает объективные сложности для формирования общего ювелирного рынка. Сегодня ювелирам приходится повторно ставить клейма на ювелирные изделия как в стране производства, так и в стране реализации.
28 мая в Нур-Султане прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием заместителей глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна.
Совет Комиссии снял концептуальные разногласия, препятствующие взаимному признанию во взаимной торговле пробирных клейм, и направил Соглашение об операциях с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕЭАС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания.
Таким образом, государства-члены сделали финальный шаг к подписанию соглашения. Речь идет о гармонизации действий в отношении мер ответственности за незаконный оборот ювелирных изделий и проведении обзорных визитов в государства-члены для определения, насколько в странах эффективно осуществляется контроль за производством, использованием и обращением ювелирных изделий.
Соглашение позволит создать необходимое пространство доверия для реализации потенциала взаимной торговли ювелирными изделиями, станет важным условием для кооперации производителей отрасли в целом. А это важный шаг на пути к созданию евразийского ювелирного бренда.