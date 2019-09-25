​Общность идеалов

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Адина Нурберген

Об основных аспектах модели общественного единства и общенационального согласия рассказал заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Сек­ретариатом АНК Администрации Президента РК Жансеит Туймебаев на встрече с членом палаты депутатов Парламента Итальянской Рес­публики Эмануэлой Россини.

Как отметил Жансеит Туймебаев, созданная по инициативе Первого Президента Нурсултана­ Назарбаева в 1995 году, АНК за годы своего существования превратилась в конституционный орган, обеспечивающий неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан независимо от их национальной принадлежности. Правовой статус ассамб­леи определен специальным законом.

При ассамблее работает научно-экспертный совет, в который входят 52 ученых, его филиалы действуют во всех регионах страны. Ключевой структурой в сфере формирования межэтнического согла­сия стали созданные при АНК 40 домов дружбы во всех областях Казахстана.

К слову, в столичном Доме дружбы и сос­тоялась встреча заместителя Председателя АНК с депутатом Парламента Италии.

– Дома дружбы предоставляют площади для этнокультурных объединений той или иной области, – рассказал Жансеит Туймебаев. – Все этносы Казахстана имеют полное право развивать свой язык, культуру, обычаи и традиции.

Он также отметил, что в Казахстане имеется более 200 школ, в которых преподаются языки различных этносов, живущих в стране. Под эгидой АНК работают советы общественного согласия при акиматах и советы матерей. Большое внимание уделяется развитию культуры и искус­ства различных этносов. Помимо казахских и русских в стране действуют немецкий, уйгурский, узбекский и корейский театры, выходят 65 средств массовой информации на разных языках, крупнейшие из них – газеты на немецком, корейском, узбекском и уйгурском. Помимо этого, при АНК действуют Ассоциация предпринимателей, Клуб журналистов и другие организации.

– Интересы казахстанских этносов также представлены на высшем государственном уровне, – подчеркнул заместитель Председателя АНК. – Гарантированное представительство интересов всех этносов в Парламенте обеспечивается избранием АНК 9 депутатов Мажилиса. В ряде крупных университетов страны работают кафедры Ассамблеи народа Казахстана.

В свою очередь Эмануэла Россини обратила внимание на ценность продвижения идей единства и взаимообогащения культур в казахстанских университетах.

– Очень важно, что ваши университеты становятся таким образом хранителями богатого культурного наследия разных этносов, живущих в Казахстане, – сказала Эмануэла Россини. – В нашей стране также в Парламенте представлены все этносы, живущие в Италии. Тем более ценно для меня было приехать сюда и познакомиться с казахстанским опытом построения гармоничного полиэтничного общества.

Несмотря на географическую удаленность Казахстана от Италии, отметила гостья, народы обеих стран очень похожи своей открытостью, искренностью и гостеприимством. Также на встрече были затронуты вопро­сы углубления и расширения двусторонних отношений между Казахстаном и Италией в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.

В завершение Эмануэла Россини посетила кабинеты этнокультурных центров в столичном Доме дружбы. 

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