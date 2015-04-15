Свежий выпуск Общность интересов Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

На мастер-классах участники обсудили проекты молодежного сотрудничества в этнокультурной сфере, роль молодежи в работе региональных этнических объединений.

Выступая на форуме, заместитель акима Павлодарской области Дуйсенбай Турганов отметил, что все больше представителей нового поколения участвуют в госпрограммах. Так, в прошлом году по направлению «С дипломом – в село!» 566 выпускников павлодарских вузов приехали жить и работать в сельскую местность. Активно принимает участие павлодарская молодежь и в работе студенческих стройотрядов «Жасыл ел»».