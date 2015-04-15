Общность судеб – Жетысу

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Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган
Форум собрал представителей этнокультурных центров, преподавателей вузов и студентов из Алматы, Атырау, Талдыкоргана, Уральска и Шымкента. Участники конференции обсудили историю создания АНК, ее роль в становлении молодого государства. Как отмечалось, идея мира, единства и общественного согласия стала краеугольным камнем успешного развития республики. У нас царит атмосфера взаимного доверия и парт­нерства между людьми разных национальностей. А этническое, конфессиональное, культурное и языковое многообразие составляет идеологическую и нравственную основу общества, дает ему новые силы для развития.
По словам заместителя председателя, заведующего секретариатом АНК Алматинской области Габита Турсынбая, Жетысу – один из самых многонациональных регионов рес­публики, в котором успешно решаются вопросы сохранения истории, культуры, языка и традиций соотечественников. Семиреченцы с особым энтузиаз­мом отмечают Год Ассамблеи народа Казахстана, так как именно в Алматинской области был создан один из первых в республике прототипов АНК.
До конца года в регионе запланировано проведение свыше 80 крупных акций, конкурсов и социальных проектов, пос­вященных пропаганде идей толерантности, дружбы и братства, – главных ценностей казахстанского общества. Работа будет продолжена на основе принципов равноправия, сбалансированной языковой политики, уважения к духовному наследию представителей различных этносов.
В рамках форума состоялась презентация книги «Одна судьба – одна страна: из истории формирования полиэтнического состава населения Жетысу». Как сообщила одна из авторов издания, заведующая кафедрой ЖГУ Назгуль Байгабатова, в книге собраны архивные материалы о заселении Семиречья, представлен хронологический обзор политических, экономических и культурных процессов, происходивших на этой территории в XVIII–XX веках. Сборник демонстрирует общность исторических судеб казахов, русских, уйгуров, корейцев, немцев, татар и других этносов, проживающих в Жетысу, единство основ их мирного сосуществования. Завершая конференцию, ее участники подчеркнули, что за годы независимости Ассамблея народа Казахстана стала уникальным институтом, заложившим прочный фундамент стабильности и мира.

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