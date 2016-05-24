Обширная повестка

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Валентина ФИРОНОВА
Встречу министр начал с поздравления с большой победой боксера Каната Ислама, отметив, что наша земля всегда славилась боксерами, которые неустанно радуют высокими достижениями, особенно в последние годы. Среди них Геннадий Головкин, Бейбут Шуменов и многие другие.

Общение с казахстанцами и в здании «Казахконцерта», и в режиме онлайн с регионами проходило в живой заинтересованной атмосфере. Да и сам диапазон вопросов был довольно широк. Министра спрашивали не только о расширении возможностей массового спорта, доступности спортивных сооружений, сюрпризах предстоящего Дня столицы, но и об архивах, зарплате, грантах для НПО...

Заострив внимание на важности повышения конкурентоспособности культуры и искусства Казахстана, глава ведомства назвал одним из важнейших факторов успеха сохранение и популяризацию историко-культурного наследия страны. Ежегодно в регионах реставрируется не менее 30 объектов, сообщил он. Важную роль в этой работе играет сотрудничество с зарубежными экспертами и консультативной миссией ЮНЕСКО. Так, эксперты из Бельгии, Испании и США высоко оценили результаты реставрации и консервации памятников архитектуры, находящихся под эгидой ЮНЕСКО, в частности, мемориального комплекса «Азрет-Султан».

Координирующую роль призван сыграть и Центр сближения культур, созданный в прошлом году. Его первостепенная задача – сохранение и продвижение культурного разнообразия и межрелигиозного диалога в странах Центральной Азии и укрепление принципов устойчивого культурного развития, выработанных ЮНЕСКО.
Говоря о популяризации историко-культурного наследия в нашей стране и за рубежом, Арыс­танбек Мухамедиулы сообщил, что в прошлом году прошло 382 разноформатных мероприятия: выставки, конференции, научные экспедиции, фестивали, были изданы книги…

Шла речь и о состоянии национального кинематографа.

– У нас есть опыт создания высокохудожественных, патриотических кинокартин, завоевавших признание казахстанских зрителей, – подчеркнул А. Мухамедиулы. – Это киноэпопея «Путь Лидера», фильмы «Дорога к матери» и другие.

По мнению министра, важную роль в популяризации казахстанского кино играет кинофестиваль «Евразия» и участие казахстанских кинематографистов в престижных международных фестивалях. Этому способствуют и Дни казахстанского кино, которые в прошлом году состоялись в России, Финляндии, Румынии, Беларуси и Туркменистане.

Поднять статус казахстанского кино призван и Закон «О кино», концепция которого находится на стадии разработки. По словам Арыстанбека Мухамедиулы, в концепции планируется четко обозначить задачи сторон, участвующих в производстве кино, – это государство, прокатчик, художественная сторона. Также будет дано конкретное определение того, что относится к сериалам, документальным и анимационным фильмам. Планируется очертить «параметры» и других жанров. Кроме того, есть намерение отойти от стопроцентного финансирования со стороны государства.

– К сожалению, пока кино на 100% финансируется государством. А это не совсем правильно, – отметил А. Мухамедиулы. – Процесс должен быть гибким. Например, при создании большого художественного полотна государство должно вложить до 70% средств, а 30% продюсеру необходимо привлечь со стороны. Тогда отношение к производству станет совсем иным.

Министерство культуры и спорта намерено сделать Госфильмофонд отдельной структурой, которая будет заниматься не только хранением фильмов, но и прокатной деятельностью.

Остановился глава ведомства и на положительной динамике развития театрального искусства, подчеркнув, что в Казахстане ежегодно ставятся тысячи спектаклей разных жанров и направлений.

– Один из важных ориентиров нашей работы, – сказал Арыстанбек Мухамедиулы, – степень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры. И этот индикатор в прошлом году, по данным социологических исследований, приблизился к 70%.

Важное место в своем выступлении глава ведомства уделил стратегическому плану министерства по повышению конкурентоспособности спорта высших достижений и развитию массового спорта.

Минувший год для казахстанских спортсменов был весьма успешным. Они завоевали 748 медалей. Впервые в истории независимого Казахстана путевку на выход в групповой этап Лиги чемпионов получил футбольный клуб «Астана». Сейчас перед сборными страны стоят еще более важные задачи. Речь в первую очередь идет об успешном выступлении спортсменов национальных сборных на ХХХI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016-м и полноценной подготовке к XXVIII зимней Всемирной универсиаде в следующем году в Алматы.

Говоря о прогнозах, министр отметил, что нашими спортсменами уже завоевано 82 лицензии на участие в Олимпийских играх нынешнего года по 23 видам спорта. В целом же планируется завоевать более 100 олимпийских лицензий по 25 видам спорта.

Особое внимание Арыстанбек Мухамедиулы уделил индикаторам Государственной программы развития и функционирования языков. Он отметил, что в прошлом году число владеющих государственным языком достигло 76,3%, чему способствует выпуск словарей, познавательной литературы, учебно-методических пособий, анимационных фильмов. По мнению министра, за разработку, контроль и конечный результат развития казахского языка должно отвечать либо Министерство образования и науки, либо Министерство культуры и спорта. Это сделает работу более эффективной. При этом речь, конечно, не идет о том, чтобы развитием государственного языка занималось только одно ведомство.

В целом можно констатировать, что достижения и проблемы, о которых говорил министр культуры и спорта, одинаково горячо волнуют как седовласого академика, так и студента. А по сути, каждого казахстанца, получающего все больше и больше возможностей для приобщения к высокому искусству и занятиям спортом.

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