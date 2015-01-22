Обстоятельный обмен мнениями Свежий выпуск 608 Анна ВЕГЕЛЬ

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, в ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом в сфере обеспечения прав граждан.

А. Шакиров проинформировал госпожу Григуле о текущей ситуации в стране, деятельности возглавляемого им учреждения, ее основных формах и методах, а также приоритетных направлениях.

В свою очередь И. Григуле дала позитивную оценку достигнутому за годы независимости страны прогрессу, подчеркнув важность предоставляемой уполномоченным по правам человека информации для понимания соответствующей ситуации в стране.

– Ваша страна служит моделью для всего Центрально-Азиатского региона, – сказала депутат Европарламента, отметив, что учреждение казахстанского омбудсмена сегодня может быть источником ценного опыта для своих зарубежных коллег.

По итогам встречи обе стороны выразили мнение о необходимости дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав человека в рамках совместных проектов по конкретным направлениям. В том числе – институциональному укреплению национального правозащитного учреждения.

