Обстоятельный обмен мнениями

Свежий выпуск
608
Анна ВЕГЕЛЬ
Как сообщила пресс-служба омбудсмена, в ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом в сфере обеспечения прав граждан.
А. Шакиров проинформировал госпожу Григуле о текущей ситуации в стране, деятельности возглавляемого им учреждения, ее основных формах и методах, а также приоритетных направлениях.
В свою очередь И. Григуле дала позитивную оценку достигнутому за годы независимости страны прогрессу, подчеркнув важность предоставляемой уполномоченным по правам человека информации для понимания соответствующей ситуации в стране.
– Ваша страна служит моделью для всего Центрально-Азиатского региона, – сказала депутат Европарламента, отметив, что учреждение казахстанского омбудсмена сегодня может быть источником ценного опыта для своих зарубежных коллег.
По итогам встречи обе стороны выразили мнение о необходимости дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав человека в рамках совместных проектов по конкретным направлениям. В том числе – институциональному укреплению национального правозащитного учреждения.

Популярное

Все
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Аяз Ата и вера в чудеса
Команда молодости нашей
И дольше века длится путь
Соло для собкора
Газета моей мечты
Как Дед Мороз весенний паводок остановил...
Утренник с Чапаевым
Когда чувствуешь себя волшебницей
Указ Президента Республики Казахстан
Рабочим профессиям – особое внимание
Берите пловом!
Тягает «железо» на шахте и в спортзале
Распоряжение Президента Республики Казахстан
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Все лучшее – детям!
Список погибших в авиакатастрофе казахстанцев опубликовало МЧС
Незаконно возведенный жилой комплекс сносят в Астане
Авиакатастрофа в Актау: что известно на данный момент
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Мангистауский блогер показал фото с места авиакатастрофы в Актау
Как отличить новую банкноту номиналом 2 тысячи тенге от фальшивой
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Владельцев нечипированных кошек и собак начнут штрафовать в Астане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Стрельба возле ТРЦ произошла в Алматы
Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП
Казахстан – лидер по привлеченным инвестициям в новые проекты в регионе Северной и Центральной Азии
Глава государства выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Как швейцарские бабушки в суде от жары защищались
Новый терминал открывается в аэропорту Шымкента
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Деликатесы по скромной цене
В Атырау выявили частную школу без лицензии

Читайте также

Волшебная сказка
В Северо-Казахстанской области поздравили многодетные семьи
База для скорой ремонтной помощи
Поликлиники и больницы получили неотложки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]