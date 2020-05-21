Обстреляли парня из дробовика. Полиция установила нападавших в Карагандинской области

Закон и Порядок
Екатерина Елисеева
Полиция Карагандинской области установила участников конфликта, в результате которого пострадал житель Каркаралинска, сообщает Polisia.kz

"14 мая бригадой скорой помощи с огнестрельными ранениями из дробовика был госпитализирован 27-летний житель района. Возбуждено уголовное дело по ст. 24-99 ч.1 УК РК "Покушение на убийство". Так как нападение произошло в безлюдном месте, это затруднило поиски нападавших. В целях раскрытия преступления в Департаменте полиции Карагандинской области создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены все участники происшествия.

Расследование дела находится на особом контроле начальника ДП области, отметили в полиции.

