Свежий выпуск Обсудили актуальные вопросы

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, в том чис­ле в торгово-экономической и инвестиционной сфере.

Глава государства поблагодарил Премьер-министра Литвы за участие в форуме, который возник в качестве ответа на глобальный финансово-экономический кризис 2007–2009 годов.

– Три тысячи делегатов из 90 стран мира примут участие в форуме. Мы намерены рассказать о принимаемых Казахста­ном мерах по инфраструктурному и индустриальному развитию, а также других программах, осуществляемых нами, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил высокий уровень политического диалога и экономичес­кого сотрудничества между двумя странами.

– С Литвой у нас всегда были добрые отношения. Надеюсь, что Ваш приезд послужит дальнейшему расширению сотрудничества, – сказал Глава государства.

В свою очередь А. Буткявичюс поблагодарил Президента Казахстана за значительный вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений.

– Казахстан является важнейшим партнером Литвы в Центральной Азии, – отметил А. Буткявичюс.

Также Премьер-министр Литвы поздравил Нурсултана Назарбаева с переизбранием на пост Президента страны, выразив уверенность, что Казахстан достигнет всех поставленных целей, сообщила пресс-служба Главы государства.