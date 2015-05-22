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Обсудили актуальные вопросы
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, в том чис­ле в торгово-экономической и инвестиционной сфере.
Глава государства поблагодарил Премьер-министра Литвы за участие в форуме, который возник в качестве ответа на глобальный финансово-экономический кризис 2007–2009 годов.
– Три тысячи делегатов из 90 стран мира примут участие в форуме. Мы намерены рассказать о принимаемых Казахста­ном мерах по инфраструктурному и индустриальному развитию, а также других программах, осуществляемых нами, – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил высокий уровень политического диалога и экономичес­кого сотрудничества между двумя странами.
– С Литвой у нас всегда были добрые отношения. Надеюсь, что Ваш приезд послужит дальнейшему расширению сотрудничества, – сказал Глава государства.
В свою очередь А. Буткявичюс поблагодарил Президента Казахстана за значительный вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений.
– Казахстан является важнейшим партнером Литвы в Центральной Азии, – отметил А. Буткявичюс.
Также Премьер-министр Литвы поздравил Нурсултана Назарбаева с переизбранием на пост Президента страны, выразив уверенность, что Казахстан достигнет всех поставленных целей, сообщила пресс-служба Главы государства.

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