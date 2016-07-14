​Обсудили аспекты медиации

Сегодня, в целях обеспечения работы медиаторов с населением, кабинеты медиации открыты в здании районного акимата и в акиматах сельских округов. Как отметила в своей речи У. Рахимбергенова, роль медиатора в данное время очень важна. Она способствует укреплению стабильности, снижению уровня конфликтности, защищенности малоимущих граждан, а также разгрузке работы суда.

Участники проявили активность в обсуждении повестки дня. В связи с этим первым заместителем председателя райфилиала партии А. Байгалиевым было внесено предложение продолжить обсуждение в ближайшее время, но уже с более широкой аудиторией. Предложение было поддержано.