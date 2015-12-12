​Обсудили молодежные проблемы

Сегодня в Казахстане в этой сфере немало проблем, и, как отметили участники встречи, к их обсуждению необходимо привлечь все общество, что позволит быстрее найти комплексное решение. Одним из шагов в данном направлении стало создание весной респуб­ликанской ассоциации «Асыл бала», открывшей филиалы во всех регионах.

Специалисты общественного объединения намерены повысить осведомленность подростков и молодых людей относительно репродуктивного здоровья, нарушений прав и свобод несовершеннолетних девочек, связанных в том числе с ранними и принудительными браками. «Асыл бала» предлагает шире использовать медиацию как способ разрешения конфликтных ситуаций мирным путем.