​Обсудили общие проблемы

Встреча родственных силовых структур двух приграничных областей не случайна. Павлодарская область – один из крупных регионов Казахстана, с мощным экономическим потенциалом, развитой и действую­щей промышленностью – граничит с трех сторон с Российской Федерацией, в том числе с Алтайским краем (209 км), Омской (287 км) и Новосибирской (318 км) областями.

Из Павлодара в Россию идет сообщение по 10 автотрассам республиканского и местного значения и по железной дороге, что привлекательно для контрабандистов, наркоторговцев и других преступников. Поэтому, понимая сложность и актуаль­ность борьбы с транснациональной преступностью, павлодарскими полицейскими налажено тесное взаимодействие с коллегами прилегающих регионов России. Проведение совместных совещаний и принятие соглашений, как на уровне министерств, так и приграничных областей, создают благоприятные условия для эффективной работы в данном направлении.

Основными формами взаимодействия регионов, как и прежде, остаются оказание взаим­ной правовой помощи при раскрытии и расследовании преступлений, проведение совместных специальных и профилактических мероприятий, а также обмен информацией.

В текущем году сотрудниками криминальной полиции Павлодарской области на территории региона установлено и задержано для правоохранительных органов государств СНГ 18 разыскиваемых уголовных преступников, в том числе 14, находящихся в розыске в приграничных областях РФ. В свою очередь при содействии российской стороны установлено и задержано семь уголовных преступников, разыскиваемых ДВД Павлодарской области.

Налажена положительная практика проведения совместных мероприятий по выявлению каналов поступления и транзита наркотиков, пресечению преступной деятельности наркодельцов. За истекший период года пресечено восемь подобных фактов.

Также с целью выявления каналов сбыта похищенного скота и установления лиц, занимающихся сбытом и реализацией мясной продукции, на постоянной основе осуществляется взаимо­обмен информацией.

Регулярно осуществляется двухстороннее сотрудничество по линии миграционной службы, направленное на повышение эффективности борьбы с незаконной миграцией, предотвращение и пресечение фактов использования иностранцами территорий приграничных областей в качестве «транзитного коридора» для нелегального проезда в государства Европы.

Такие встречи в значительной степени стимулируют не только обмен информацией, но и практическую работу по раскрытию конкретных преступлений, совершенных как на территории Павлодарской области, так и в сопредельных регионах Российской Федерации.