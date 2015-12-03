​Обсудили общие проблемы

Свежий выпуск
461
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Встреча родственных силовых структур двух приграничных областей не случайна. Павлодарская область – один из крупных регионов Казахстана, с мощным экономическим потенциалом, развитой и действую­щей промышленностью – граничит с трех сторон с Российской Федерацией, в том числе с Алтайским краем (209 км), Омской (287 км) и Новосибирской (318 км) областями.

Из Павлодара в Россию идет сообщение по 10 автотрассам республиканского и местного значения и по железной дороге, что привлекательно для контрабандистов, наркоторговцев и других преступников. Поэтому, понимая сложность и актуаль­ность борьбы с транснациональной преступностью, павлодарскими полицейскими налажено тесное взаимодействие с коллегами прилегающих регионов России. Проведение совместных совещаний и принятие соглашений, как на уровне министерств, так и приграничных областей, создают благоприятные условия для эффективной работы в данном направлении.

Основными формами взаимодействия регионов, как и прежде, остаются оказание взаим­ной правовой помощи при раскрытии и расследовании преступлений, проведение совместных специальных и профилактических мероприятий, а также обмен информацией.

В текущем году сотрудниками криминальной полиции Павлодарской области на территории региона установлено и задержано для правоохранительных органов государств СНГ 18 разыскиваемых уголовных преступников, в том числе 14, находящихся в розыске в приграничных областях РФ. В свою очередь при содействии российской стороны установлено и задержано семь уголовных преступников, разыскиваемых ДВД Павлодарской области.

Налажена положительная практика проведения совместных мероприятий по выявлению каналов поступления и транзита наркотиков, пресечению преступной деятельности наркодельцов. За истекший период года пресечено восемь подобных фактов.

Также с целью выявления каналов сбыта похищенного скота и установления лиц, занимающихся сбытом и реализацией мясной продукции, на постоянной основе осуществляется взаимо­обмен информацией.

Регулярно осуществляется двухстороннее сотрудничество по линии миграционной службы, направленное на повышение эффективности борьбы с незаконной миграцией, предотвращение и пресечение фактов использования иностранцами территорий приграничных областей в качестве «транзитного коридора» для нелегального проезда в государства Европы.

Такие встречи в значительной степени стимулируют не только обмен информацией, но и практическую работу по раскрытию конкретных преступлений, совершенных как на территории Павлодарской области, так и в сопредельных регионах Российской Федерации.

Популярное

Все
Израильские технологии хотят применить при модернизации ирригационных каналов в РК
Две жительницы Уральска вымогали деньги у студенток и школьниц
В каких соревнованиях примут участие казахстанцы на этой неделе
Девушка провалилась под лед на Иртыше
За 2 года изъято более тысячи единиц оружия - МВД
Президент Колумбии развернул самолеты с депортируемыми иммигрантами из США
Казахстанские конькобежки завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира в Канаде
В каких регионах чаще травмируются работники на производстве
Более 86% избирателей проголосовали за Лукашенко на выборах в Беларуси
Более 4 тысяч км новых республиканских дорог построят в Казахстане
Наркотики под видом кондитерского мака продавали в Павлодарской области
Подростковая беременность: в Минздраве озвучили статистику
Кредиторская задолженность медорганизаций снизилась на 44% - глава Минздрава
Министр обороны вручил Боевое знамя войсковой части Сил специальных операций
Дизайн медалей Азиады-2025 года опубликовали в Китае
Контент для взрослых смотрели в школах Жетісу
10 новых отечественных фильмов увидят казахстанцы в 2025 году
Крупнейшие ледники Казахстана назвали в профильном министерстве
Ситуация с корью стабилизировалась в Казахстане
Казахстанцев предупредили об ужесточении миграционной политики США
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Кызылорда – наша гордость, слава, история
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Десантники спасли поселок от затопления в Алматинской области
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Игроман перерезал горло своим родственникам в Астане
Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
Свыше 12 млн казахстанцев обещает обеспечить газом Минэнерго в 2025 году
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Как молодежь Астаны может переехать из арендного жилья в собственное
Как поменять пищевые привычки детей?
Транснациональную ОПГ задержали в Жетісу
Институциональное становление Академии наук завершено
Работники охранного агентства «отжимали» бизнес у предпринимателей Алматы
Верховный суд подтвердил право военнослужащего на компенсацию за жилье
Буренки нынче довольны
Около ста семей стали обладателями квартир в Косшы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год

Читайте также

Два предприятия по переработке хлопка-сырца построят на юге
В поисках новых запасов газа
Рассмотрен макроэкономический прогноз
На повестке дня – международные соглашения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]