Обсудили план реализации 736

В мероприятии приняли участие руководство области, член рабочей группы Национальной комиссии при Президенте по реализации пяти институциональных реформ, заместитель председателя комитета по делам религии Министерства культуры и спорта РК Бахытжан Кулекеев, руководители этнокультурных объединений, неправительственных, молодежных организаций, политических партий. Как было отмечено на встрече, в регионе для организации информацион­ного сопровождения реализации Плана нации по распоряжению акима области создана рабочая группа. В ее состав вошли руководители госорганов, депутаты, представители интеллигенций, этнокультурных объединений, НПО, политических партий.

В ходе мероприятия участниками были высказаны мнения и предложения по реализации проекта патриотического акта «Мәңгілік Ел», масштабного проекта Ассамблеи народа Казахстана «Большая страна – Большая семья», национального проекта по продвижению идеи Общества Всеобщего труда.



Координировать меры поддержки

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

В Усть-Каменогорске прошла конференция с участием зарубежных экспертов проекта ЕС «Региональное развитие Казахстана», представителей Министерства национальной экономики РК, акиматов Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской областей.

В рамках проекта участники обсудили вопросы, касающиеся разработки Программы развития территории (ПРТ) на 2016–2020 годы. Работа, содержание которой соответствует основным целям и задачам Плана нации «100 конкретных шагов», началась весной текущего года. Речь идет о разработке ПРТ для всех регионов страны. Между тем реализуется она пока только в Восточно-Казахстанской, Мангис­тауской и Кызылординской областях.

По словам заместителя акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова, на сегодня отработана аналитическая часть ПРТ, определяющая перспективы развития региона в предстоящие пять лет.

– Эффективное территориальное развитие невозможно без соответствующей координации мер государственной поддержки на местах, использования человеческих ресурсов и многого другого, – считает руководитель проекта ЕС «Региональное развитие Казахстана» Колм Мак Клементс.

Главная цель конференции – помощь другим регионам в разработке эффективной ПРТ с основным упором на индустриально-инновационное развитие, социальное обеспечение и занятость населения, проживающего на конкретной территории.



Вне зоны доступа

Ада ДЕМИНА, Астана

АО «Транстелеком» приостановило работу справочно-информационной службы «105». Как отмечается в сообщении компании, это сделано в рамках реализации проекта по модернизации оборудования. В настоящее время активно ведутся работы по улучшению качества справочных услуг этой службы. Между тем доступ к «105» ограничен лишь частично.

«Абоненты сотовых операторов связи Kcell и Activ могут пользоваться услугами этой информационно-справочной службы. Ремонтные работы проводятся с целью повышения эффективности и возможности дальнейшего расширения спектра справочных услуг для жителей Казахстана, активно пользующихся как фиксированной телефонной, так и сотовой видами связи», – говорится в официальном сообщении компании.



И надрывался берег смехом

Александр СКЛАБОВСКИЙ, Алматинская область

На базе отдыха «Алмаз-Бриллиант», расположенной на побережье озера Алаколь, два дня проходил летний Кубок КВН Национальной лиги КВН Казахстана, собравший 15 команд.

Для удобства болельщиков, приехавших поддержать КВН-дружины и тех, кто отдыхал в это время на озере, сцену с большим LED-экраном и импровизированный зрительный зал устроили прямо на берегу, чтобы колоритный лазурный закат «вписался» в декорации популярной среди молодежи игры. В своем приветственном слове президент Союза КВН Казахстана Есен Елеукен предложил сделать летний Кубок на озере Алаколь традиционным, чтобы казахстанский кивин мог достойно конкурировать с международными фестивалями КВН в Юрмале и Сочи.

В первый день на сцене юморили 8 команд. В своих шутках и музыкальных пародиях они отображали реалии современного общества и классически зат­рагивали курортную тематику. По решению жюри летний Кубок КВН-2015 присудили острякам из сборной Костанайской области, второе место заняла команда «Сенсация» из КазНУ имени Аль-Фараби, третье достались сборной города Алматы «Капитал». Второй день состязаний веселых и находчивых еще больше заставил весь берег надрываться от смеха. Из 7 команд наиболее остроумным оказался «Альянс» (город Семей), который и увез на родину Абая второй летний Кубок. Озорные девушки из команды «Тек қана қыздар» (КазЖенПИ) расположились на втором месте, оттеснив на третью ступень пьедестала почета стильных красавчиков из сборной «Алмалы» (город Алматы).