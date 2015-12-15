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Обсудили приоритеты
Валерий ВЕДЕНКО, Костанай
Цель мероприятия – разъяснение основных приоритетов Послания Президента РК «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», Стратегии развития до 2050 года, Плана нации «100 конкретных шагов», а также обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма. Участие в работе конференции приняли представители профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений страны, докторанты, аспиранты и магистранты, общественные и политические деятели, работники бюджетной сферы, государственные служащие.