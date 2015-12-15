​Обсудили приоритеты

Цель мероприятия – разъяснение основных приоритетов Послания Президента РК «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», Стратегии развития до 2050 года, Плана нации «100 конк­ретных шагов», а также обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма. Участие в работе конференции приняли представители профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений страны, докторанты, аспиранты и магистранты, общественные и политические деятели, работники бюджетной сферы, государственные служащие.