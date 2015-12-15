Свежий выпуск
​Обсудили приоритеты
Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Цель мероприятия – разъяснение основных приоритетов Послания Президента РК «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», Стратегии развития до 2050 года, Плана нации «100 конк­ретных шагов», а также обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма. Участие в работе конференции приняли представители профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений страны, докторанты, аспиранты и магистранты, общественные и политические деятели, работники бюджетной сферы, государственные служащие.

Популярное

Все
Откровенная правда про устройство мира никому не нужна. Все и так ее знают
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
Причиной крупных лесных пожаров на востоке страны стал пресловутый человеческий фактор
В деле о финансовых пирамидах «Индиго 24» и Evolution Corpоration поставлена точка
Семейчане жалуются на невыплату заработной платы
Что сделать для повышения эффективности специальных экономических зон?
Жезказганским педагогам задерживают выплаты по зарплате
Автобус врезался в дом в Алматы, пострадали 7 человек (видео)
Умные люди придумали этот бесконечный дорожный ремонт. Как на рыбалке, которая и без трофеев считается успешной
Человек высокого полета
Поздравления от Главы государства
В память о «казахском соловье»
Тепло и свет – без перебоев
Сено горело, как факел
Большой спорт начинается с аулов
Герои среди нас
Невиноватая я!
Новак Джокович – победитель Astana Open
Огонь и дым
Казахстанцы – главная ценность страны
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Задержку российских и белорусских дальнобойщиков на границе объяснил глава МИИР
Экономическое развитие немыслимо без науки
Когда начнется священный месяц Рамазан в 2023 году
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Будет ли Казахстан возвращать обратно уклонившихся от мобилизации россиян
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Учение ОДКБ стартовало в Казахстане
На 10% подорожали отопление и горячая вода для потребителей Караганды
В Карагандинской области, будет построено 17 новых школ, но зато нет денег на ремонт старых
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
Трое уволены и троим объявлены выговоры в СПК «Тобол» за махинации с сахаром и незаконное предоставление земельных участков
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Свежий выпуск
В жилом массиве в Астане ведётся строительство сетей водосн…
Свежий выпуск
Электоральные будни
Свежий выпуск
Золотой капитал народа
Свежий выпуск
Гранты словно эмигранты…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]