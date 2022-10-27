Обсудили ряд проблем

За прошедшие дни кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев встретился с жителями Шахтинска, Караганды, Косшы и Актобе.

На встрече с коллективом Цент­рализованной библиотеки Шахтинска кандидат рассказал о проводимой его партией работе. ОСДП давно и планомерно выступала за снижение ценза прохождения партий в Парламент с 7% до 5%, за введение выборности акимов, за возрождение Конституционного суда. Эти и многие другие пункты сегодня стали реальностью.

О дефиците ученических мест шла речь на встрече с коллективом Коммерческого колледжа Караганды. Нурлан Ауесбаев отметил, что в сфере образования имеется и ряд других проблем. До сих пор не решен вопрос с возложением на учителей несвойственных им функций.

В ходе поездки в Косшы Акмолинской области Нурлан Ауес­баев прошелся по улицам и поговорил с жителями. С момента обретения статуса города в Косшы отмечается ряд проблем. Их обсудили на встрече в городском Доме культуры.

Вчера кандидат посетил Актюбинскую область. Первым пунктом поездки в регион стал поселок Бестамак.