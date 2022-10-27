Свежий выпуск

Обсудили ряд проблем

Лилия Мухитова

За прошедшие дни кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев встретился с жителями Шахтинска, Караганды, Косшы и Актобе.

На встрече с коллективом Цент­рализованной библиотеки Шахтинска кандидат рассказал о проводимой его партией работе. ОСДП давно и планомерно выступала за снижение ценза прохождения партий в Парламент с 7% до 5%, за введение выборности акимов, за возрождение Конституционного суда. Эти и многие другие пункты сегодня стали реальностью.

О дефиците ученических мест шла речь на встрече с коллективом Коммерческого колледжа Караганды. Нурлан Ауесбаев отметил, что в сфере образования имеется и ряд других проблем. До сих пор не решен вопрос с возложением на учителей несвойственных им функций.

В ходе поездки в Косшы Акмолинской области Нурлан Ауес­баев прошелся по улицам и поговорил с жителями. С момента обретения статуса города в Косшы отмечается ряд проблем. Их обсудили на встрече в городском Доме культуры.

Вчера кандидат посетил Актюбинскую область. Первым пунктом поездки в регион стал поселок Бестамак.

Популярное

Все
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов
Все дело – в контенте
Звонкое наследие Амре
Для сильных духом
Пиши и сокращай
Добро побеждает
Нешуточные страсти на арене
Награда за спасение детей
Настроить сердце на здоровый ритм
Голос Турана
«Сарыарка» идет без поражений
Остаться в живых
В помощь хирургам
Ибрагимович – актер, а «Бавария» – экономист
С книгой для жизни
Масштабная работа
Агиткампания в недрах страны
Обсудили ряд проблем
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Свежий выпуск
Служение юридической науке
Свежий выпуск
Инфляцию – под контроль
Свежий выпуск
По широкому кругу вопросов
Свежий выпуск
Беседы с аграриями юга

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]