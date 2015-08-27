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Обсудили улучшение взаимодействия СМИ и госорганов
Клуб главных редакторов
Информационное сопровождение деятельности государства – является приоритетом для республиканских средств массовой информации. В этой связи, в ходе семинара были детально рассмотрены актуальные вопросы и пути улучшения качества информационно-идеологической работы.

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В качестве спикеров на семинаре выступил журналист, политолог Кенжеболат Жолдыбай, заместитель управления внутренней политики и по делам религии Жанар Бектаева, пресс-секретарь РТРК «Казахстан» Рауан Ескали, главный редактор информационного портала «Baq.kz» Серғали Балажан, главный редактор газеты «Шымкент келбеті» и «Панорама Шымкента» Айгуль Капбарова.

На семинаре речь шла о специфике взаимоотношений и способах взаимодействия между пресс-службами и СМИ. А именно: совершенствование системы координации и ответственности государственных органов по освещению и продвижению деятельности государства; улучшение взаимодействий СМИ и госорганов; обсуждение методов эффективного взаимодействия и обмена информацией обеих сторон; повышение квалификации пресс-секретарей по новым методам работы.

Также в ходе семинара были рассмотрены актуальные вопросы и пути улучшения качества информационно-идеологической работы в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана в 2015 году «Нұрлы жол – путь в будущее» и государственных программ «Информационный Казахстан - 2020», «100 конкретных шагов».

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По итогам работы семинара выработаны конкретные рекомендации по активизации и мобилизации потенциала пресс-секретарей и пресс-служб в информационной работе государственных органов, а его участникам – выданы соответствующие сертификаты.

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