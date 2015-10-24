Свежий выпуск Обсудили вопросы аудита Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

Ведущие специалисты отрасли, ученые, преподаватели и студенты вуза обсудили практические подходы к внедрению систем энергетического мониторинга и менеджмента в бюджетной сфере и промышленности. Руководитель Казахстанской программы USAID Алексей Санковский рассказал о результатах внедренных проектов, красноречиво свидетельствующих о том, что, к примеру, суммарный потенциал энергосбережения бюджетных организаций составляет не менее 25–30% потребляемых энергоресурсов. Соответственно, на эту величину сегодня возможно снизить затраты на коммунальные услуги вышеназванных учреждений.

В выступлении докладчика прозвучали положительные примеры внедрения системы энергоменеджмента и мониторинга в бюджетном секторе Павлодара и Караганды. При поддержке Казахстанской программы USAID при ВКГТУ создан Центр промышленного энергоаудита, на базе которого проводятся обучающие семинары для студентов, магистрантов, преподавателей и практикующих специалистов. О его деятельности рассказал участникам конференции проректор по нау­ке и международному сотрудничеству университета Олег Гавриленко.