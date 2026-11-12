В Конституционном суде Республики Казахстан состоялась встреча председателя Эльвиры Азимовой с делегацией Верховного суда Российской Федерации во главе с его председателем Игорем Красновым.

фото с сайта Конституционного суда РК

В мероприятии приняли участие судьи Конституционного суда Кайрат Жакипбаев, Канат Мусин, Аслан Тукиев и руководитель аппарата Бибигуль Асылова. В состав российской делегации вошли судьи Верховного суда Олег Зателепин и Денис Кунев, председатель Алтайского краевого суда Эдуард Ермаков, ректор Российского государственного университета правосудия им. В. Лебедева Ольга Тисен, а также представители аппарата Верховного суда и судебного департамента.

Приветствуя российскую делегацию, Эльвира Азимова подчеркнула роль конституционных органов и судов в обеспечении верховенства Конституции, значимость развития компетенции судейских кадров в сфере конституционного правосудия. Она обозначила основные направления конституционных преобразований в Казахстане, обновления системы государственных институтов и развития механизмов защиты прав и свобод человека.

Стороны обсудили вопросы внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в сферу правосудия, применения современных аналитических инструментов, защиты персональных данных, сохранения независимости судей и их личной ответственности за принимаемые решения при использовании технологий ИИ, профессиональной подготовки кадров. По итогам встречи была достигнута договоренность по дальнейшему профессиональному диалогу, сообщается на сайте Конституционного суда.