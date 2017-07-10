Обсудили вопросы сотрудничества Статьи 553

Владимир Путин поздравил урсултана Назарбаева с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе.



В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной повестки дня.



Отдельное внимание было уделено итогам очередного раунда международной встречи по Сирии, состоявшейся 4–5 июля в Астане.



Лидеры Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих встреч, сообщила пресс-служба Президента РК.

