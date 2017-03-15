Обсуждение открыла председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Бырганым Айтимова, которая отметила, что встреча проводится в соответствии с Планом основных мероприя­тий Сената на 2017 год. Основной ее целью является заслушивание представителей государственных органов и организаций о ходе исполнения рекомендаций состоявшего­ся 19 октября 2016 года «круглого стола» на тему «О мерах по правовому обеспечению Дорожной карты занятости в свете Послания Президента Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года».

С докладом выступила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, которая проинформировала сенаторов об исполнении конкретных рекомендаций и выработке новых подходов по отдельным вопросам занятости населения. На встрече была отмечена продуктивная работа министерств труда и социальной защиты, сельского хозяйства, которые представили полную и всеобъемлющую информацию об исполнении всех пунктов рекомендаций, а также о планах и перспективах работы в сфере занятости населения. Депутаты Сената отметили комплексный подход министерств и ведомств к решению этой важной социальной проблемы.

Свое видение обсуждаемых проблем высказали сенаторы Ахан Бижанов, Серик Бектурганов, Али Бектаев и другие участники встречи.