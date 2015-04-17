Обсудили возможности повышения энергоэффективности

466
Лаура ТУСУПБЕКОВА
В мероприятии приняли участие депутаты Сената Парламента, руководство и представители министерств энергетики, национальной экономики, Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», АО «КЕГОК».
Открывая встречу, председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Талгатбек Абайдильдин отметил, что в Послании «Нұрлы жол – путь в будущее» определены основные направления новой экономической политики страны. При этом важное значение имеет формирование энергетической инфраструктуры в рамках индустриально-инновационного развития. Т. Абайдильдин отметил, что анализ встреч депутатов с населением в регионах показал: в числе часто задаваемых были вопросы, связанные с энергоснабжением и бесперебойными поставками электроэнергии, а также ценообразованием и тарифным регулированием со стороны энергетиков и государственных органов. Сенат Парламента в своей деятельности придает большое значение правовому обеспечению этих вопросов.
О том, какова сегодня ситуация в энергетической отрасли и каковы ее перспективы в будущем, в своем докладе рассказал вице-министр энергетики Бахытжан Джаксалиев. Он отметил, что в настоящее время проблем дефицита потребления электроэнергии не наблюдается ни в одном регионе страны.
– Имеющийся на западе респуб­лики небольшой дефицит полностью покрывается за счет профицита в других областях, что дает положительную общую картину, – пояснил он.
Отвечая на вопрос сенаторов о мерах ведомства по привлечению инвестиций в отрасль, Б. Джакса­лиев сообщил, что в целях улучшения инвестиционного климата в энергетической отрасли Правительством разрабатывается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам энергетики», которые в случае их принятия позволят значительно обновить энергетическую инфраструктуру, обеспечить прозрачность на рынке электроэнергии, повысить инвестиционный климат в отрасли, совершенствовать систему государственного энергетического контроля и надзора, а также обеспечить энергетическую безопасность.
Поинтересовались депутаты и тем, какой объем потребления электроэнергии ожидается в будущем и будет ли он расти. По информации вице-министра, к 2030 году, согласно прогнозам, внутренний объем потребления электроэнергии составит не менее 130 млрд. киловатт в час.
– В Казахстане высокая энергоемкость. В дальнейшем рост потребления будет только повышаться, что связано с динамичным развитием отечественной экономики. С учетом достижения целевых показателей по снижению энергоемкости ВВП Казахстана, заложенных в стратегическом плане развития РК до 2020 года, объем потребления электроэнергии будет иметь поступательное развитие и к 2030 году составит порядка 130 и более миллиардов киловатт-часов электрической энергии в год в зависимости от прогнозов экономического развития. То есть это минимально необходимая планка достижения уровня генерации в потреблении, – сказал Б. Джаксалиев.
В свою очередь председатель правления АО «КЕГОК» Бакытжан Кажиев напомнил о поручении руководства страны провести высоковольтные линии передачи в направлениях Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск и Семей – Актогай – Талдыкорган – Алматы.
– Ввод в строй этих линий позволит Казахстану избавиться от зависимости обращаться к российским поставщикам, – отметил Б. Кажиев.
В рамках проекта к 2018 году в общей сложности будут проведены 1 700 км линий электропередачи, построены несколько новых и расширены мощности ряда действующих подстанций. По информации Б. Кажиева, на данный момент в северо-восточном направлении смонтировано уже 130 км линий электропередачи.
– Отмечу, что проект имеет и немалое социальное значение, в рамках строительства задействованы 1 800 рабочих. Обслуживать линии в дальнейшем будут 98 человек, – отметил Б. Кажиев.
Свое мнение о реалиях в электроэнергетике высказал и председатель Казахстанской электроэнергетической ассоциации (КЭА) Шаймерден Уразалинов. По его словам, вопросами энергосбережения в республике практически не занимались, хотя Казахстан по сравнению с другими странами обладает и богатыми запасами топливных ресурсов, и, что немаловажно, низкой стоимостью электроэнергии. Он отметил, что действующий сегодня закон об энергосбережении носит декларативный характер.
– Под него в свое время должно быть издано порядка 50 подзаконных актов, но их до сих пор нет, – сказал Ш. Уразалинов.
По его словам, в Казахстане нужно законодательно внедрять механизмы энергосбережения. Кроме того, по мнению Ш. Уразалинова, казахстанской энергетике необходимо собственное министерство, поскольку отрасль, без сомнения, является стратегической, от которой зависят другие сферы.
Завершая встречу, Т. Абайдильдин отметил, что в центре внимания парламентариев и в дальнейшем будут оценка влияния текущей ситуации на работу розничного и оптового рынка электроэнергии и мощности, мониторинг и совершенствование законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.

