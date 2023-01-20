"Обсуждали план полёта в космос" – Юрий Пя о состоянии здоровья Нурсултана Назарбаева

По словам Юрия Пя, состояние сердца Нурсултана Назарбаева остается великолепным, и они даже могут вместе полететь в космос.

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Директор по хирургии и науке Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя на пресс-конференции рассказал о самочувствии Нурсултана Назарбаева после проведенной операции на сердце, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Операция была запланирована в прошлом году. В силу его занятости и состояния здоровья мы решили её провести, когда ему будет удобно. Операция прошла сегодня. Медицинские вопросы - это достояние самого пациента. Каждый человек имеет право на неразглашение информации. Но, так как Нурсултан Абишевич - личность неординарная, на часть вопросов мы можем ответить. Запланированная на сегодня операция прошла успешно. Если состояние позволит выписать его домой, то мы его выпишем в ближайшее время. Я надеюсь, что это произойдет сегодня-завтра», - сказал Юрий Пя.

По его словам, это нельзя назвать операцией, это - лечебно-диагностическая процедура, которая в общей сложности длилась около 2,5 часов.

На вопрос, не было ли страшно оперировать такого пациента, хирург отшутился: «Пациент есть пациент». Но позже добавил, что относится к каждому пациенту, как к самому близкому человеку.

«Мне всегда страшно, это в кавычках, но я всегда волнуюсь и сильно переживаю, потому что человек доверяет мне свое здоровье и свою жизнь», - пояснил Юрий Пя.

В целом, по его данным, Нурсултан Назарбаев уже в сознании и чувствует себя хорошо.

«Когда-то в беседе с ним я сказал, что хотел бы вместе с ним полететь в космос, поскольку состояние его сердца настолько было великолепно, и оно остается великолепным, что мы вместе можем полететь в космос... Почему к вам опоздал, потому что обсуждали с ним вопрос о сроках и дате нашего полета в космос», - заявил кардиохирург.

«Детали я бы не хотел говорить, это не имеет значения. Просто скажу, что сердце как работало самостоятельно, так оно и работает, и я уверен, что будет работать длительное время. Процедура обошлась без кардиостимулятора. Это плановая процедура, связанная с его графиком жизни и работы, и я думаю, что это не связано со стрессом. Состояние, которое он пережил, может пережить каждый из нас», - подчеркнул кардиохирург.

К слову, Юрий Пя отметил, что данная процедура Нурсултану Назарбаеву была проведена бесплатно, в рамках ОСМС. И в целом, такие операции проходят в данной клинике ежедневно по несколько раз и другим, рядовым казахстанцам, также совершенно бесплатно.

«Нурсултан Назарбаев является пациентом клиники и, как гражданин Казахстана, а вы знаете, что каждый гражданин нашей страны может получить медпомощь в рамках ОСМС, получил процедуру бесплатно. Расходы на эти процедуры покрываются из бюджета, ни один гражданин Казахстана не платит за эти операции, и почему мы должны отнестись по-другому к Нурсултану Назарбаеву? Такая операция стоит жизни, и она не измеряется деньгами», - резюмировал Юрий Пя.