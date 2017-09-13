Технологии
Обсуждать спорные вопросы цифровизации с мировыми экспертами призвал глава МИК РК
Жания Уранкаева
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев призвал обсуждать спорные вопросы цифровизации с ведущими экспертами мира. С таким обращением он выступил на открытии пленарной сессии республиканского совещания по вопросам цифровизации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава МИК РК отметил, что сегодня был презентован проект программы "Цифровой Казахстан".

"Глава государства поручил нам усовершенствовать программу до конца года. Как только она будет готова, мы представим ее на суд общественности в полной мере", – сказал он. 

Абаев отметил, что Президент РК дал старт грандиозным преобразованиям в казахстанской экономике. 

"Это событие без преувеличения можно назвать историческим для нас. На большей части земного шара цифровая экономика уже наступила, и ключевой задачей государств в ближайшее десятилетие станет осуществление перехода их экономик на цифровые рельсы", – добавил министр.

Глава МИК РК подчеркнул, что Казахстан стремится присоединиться к передовым странам несмотря на то, что проблема цифровизации в настоящее время обсуждается весьма активно в научной и экспертной среде, на уровне политического истеблишмента государств, в СМИ и Интернете. 

"Есть еще много вопросов, которые остаются спорными. Их нужно обсуждать, поэтому очень важно создавать подобные диалоговые площадки с приглашением ведущих экспертов и участников цифрового рынка для обмена мнениями по самым актуальным вопросам", – заключил Даурен Абаев.

Ранее, в ходе республиканского совещания по вопросам цифровизации Глава РК  поручил доработать проект "Цифровой Казахстан".

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