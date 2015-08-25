Обсуждена повестка КСГП Свежий выпуск 479 Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба ГП РК, в ходе встречи обсуждена повестка дня заседания, которое будет юбилейным и посвящено 20-летию создания Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ. Стороны обратили внимание на важность вопросов, предлагаемых к рассмотрению в ходе форума. В частности, Генеральный прокурор РК особо отметил актуальность проблем борьбы с преступностью, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми.

Во время беседы также были затронуты вопросы, касающиеся исполнения Плана работы Координационного совета генеральных прокуроров государств СНГ на 2014–2018 годы.



