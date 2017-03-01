Обсуждение поправок о перераспределении госвласти подытожили в Акорде

Политика
Ботагоз Балтабаева
Фото с сайта akorda.kz
В Акорде сегодня под председательством Президента прошло заседание рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, передает Kazpravda.kz.

Нурсултан Назарбаев напомнил, что предполагается внести изменения в 23 статьи Конституции и 35 поправок в законы. Все они были вынесены на всенародное обсуждение. Граждане страны могли направить свои предложения в рабочую группу, которая в течение месяца их принимала и рассматривала.

Все вносимые изменения, подчеркнул Елбасы, придают особый импульс развитию страны, и этот шаг является важным.



"Следует отметить, что мы сохраняем нашу казахстанскую политическую модель – президентскую республику. Система государственного управления в соответствии с требованиями времени должна быть гибкой. В результате проведенных реформ часть властных полномочий будет передана от одной ветви власти к другой, усилятся контрольные функции представительных органов над Правительством и исполнительными органами, направленные как на их профессионализацию, так и на утверждение принципа власти народа", – поведал Назарбаев.

Президент Казахстана обратил внимание присутствующих на фактор успешности президентской модели управления, благодаря которой страна стала узнаваемой в мировом сообществе, возросло благосостояние граждан и проводится планомерная работа по дальнейшему его улучшению.

"Согласно реализуемым в стране Пяти институциональным реформам, новому Посланию народу Казахстана определенного преобразования требует и политическая система нашей республики", – заключил Нурсултан Назарбаев.

Об итогах обсуждения конституционных поправок рассказал руководитель рабочей группы Адильбек Джаксыбеков, который отметил, что в ходе рассмотрения были учтены все мнения и предложения граждан.



"Граждане проявили высокую активность по обсуждению предлагаемых реформ. Предложения поступали из всех регионов, практически от всех групп населения, различные идеи присылали ученые, юристы, общественные деятели, бизнес-сообщества. Большое число предложений поступило в последние дни обсуждения. Все это свидетельствует о правильности вашего решения обсудить конституционную реформу в обществе", – сказал Джаксыбеков.

Всего от граждан поступило более 6 тыс. предложений, затрагивающих 63 статьи Конституции, которые включают все разделы Основного закона. Все они были систематизированы в несколько блоков. Свыше 40 предложений поступило по разделу, определяющему статус и полномочия Главы государства.

"Несмотря на то, что целью реформы является перераспределение полномочий Президента в пользу их передачи другим ветвям власти, во многом поступившие предложения были направлены на усиление полномочий Главы государства. В отношении полномочий Парламента поступило 88 предложений, в целом направленных на поддержку инициативы усиления роли Парламента при формировании Правительства. В частности, были предложения о переходе к парламентской республике, однопалатному Парламенту, избрании депутатов по принципу мажоритарной системы. Предлагалось усилить требования к депутатскому корпусу посредством ограничения баллотироваться не более одного раза, повышения возрастного ценза", – проинформировал руководитель рабочей группы.

Кроме того, Джаксыбеков остановился на предложениях по статусу и деятельности Правительства в части усиления его подотчетности перед Парламентом. В их числе – закрепление обязательного согласования с Мажилисом всего состава Правительства, его отчетности не только перед Мажилисом, но и Парламентом в целом.

В заключение своего выступления руководитель Администрации Президента отметил предложения, направленные на изменение порядка формирования Конституционного совета и его преобразования в Конституционный суд. Было сообщено, что наибольшее число предложений поступило по полномочиям правоохранительных органов и судебному блоку.

Глава государства указал, что широкий характер мнений и предложений, поступивших от граждан, свидетельствует об имеющихся недостатках и недочетах в нашей деятельности, которые необходимо устранить в последующей работе. Прим этом он отметил, что предстоит подвести итоги всенародного обсуждения, определить сроки вынесения их на рассмотрение Парламента.

Популярное

Все
Помогут цифровые технологии
Возглавили мировой зачет
Визуальный голос общества
В центре внимания – редкоземельные материалы
Для усиления практической направленности проектов ООН
Победный настрой спортсменов
Армейцы проявляют силу духа
Ответственное и осознанное участие
Контуры энергетического будущего
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Золото завоевала инспектор СОБРа
Внедрять системы раннего оповещения
В шаге от элиты
Когда яблони цветут
Стартовал чемпионат «BabySkills Атырау – 2026»
От гражданской активности – к развитию сельских территорий
Основной закон и экономическая политика государства
Технологии отправляют в прошлое рутинные профессии
ЖКХ: есть конкретные результаты модернизации
Проект по Каспию востребован
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Серебро с золотым отливом
Система управления наукой будет реформирована
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
И станут ровными дороги
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
В гостях у Димаша Ахмедовича
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Топливные муки земледельцев
Стартовал проект Ondeu
Волонтеры поддержали республиканскую акцию по сохранению культурного наследия
Укрепление координации и взаимодействия
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

О новой Конституции рассказал спикер Мажилиса на заседании …
Крупный бизнес объединился с партией AMANAT
Во Вьетнаме новый премьер-министр
То Лам избран президентом Вьетнама

