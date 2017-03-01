Обсуждение поправок о перераспределении госвласти подытожили в Акорде

В Акорде сегодня под председательством Президента прошло заседание рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, передает Kazpravda.kz.
Нурсултан Назарбаев напомнил, что предполагается внести изменения в 23 статьи Конституции и 35 поправок в законы. Все они были вынесены на всенародное обсуждение. Граждане страны могли направить свои предложения в рабочую группу, которая в течение месяца их принимала и рассматривала.
Все вносимые изменения, подчеркнул Елбасы, придают особый импульс развитию страны, и этот шаг является важным.
"Следует отметить, что мы сохраняем нашу казахстанскую политическую модель – президентскую республику. Система государственного управления в соответствии с требованиями времени должна быть гибкой. В результате проведенных реформ часть властных полномочий будет передана от одной ветви власти к другой, усилятся контрольные функции представительных органов над Правительством и исполнительными органами, направленные как на их профессионализацию, так и на утверждение принципа власти народа", – поведал Назарбаев.
Президент Казахстана обратил внимание присутствующих на фактор успешности президентской модели управления, благодаря которой страна стала узнаваемой в мировом сообществе, возросло благосостояние граждан и проводится планомерная работа по дальнейшему его улучшению.
"Согласно реализуемым в стране Пяти институциональным реформам, новому Посланию народу Казахстана определенного преобразования требует и политическая система нашей республики", – заключил Нурсултан Назарбаев.
Об итогах обсуждения конституционных поправок рассказал руководитель рабочей группы Адильбек Джаксыбеков, который отметил, что в ходе рассмотрения были учтены все мнения и предложения граждан.
"Граждане проявили высокую активность по обсуждению предлагаемых реформ. Предложения поступали из всех регионов, практически от всех групп населения, различные идеи присылали ученые, юристы, общественные деятели, бизнес-сообщества. Большое число предложений поступило в последние дни обсуждения. Все это свидетельствует о правильности вашего решения обсудить конституционную реформу в обществе", – сказал Джаксыбеков.
Всего от граждан поступило более 6 тыс. предложений, затрагивающих 63 статьи Конституции, которые включают все разделы Основного закона. Все они были систематизированы в несколько блоков. Свыше 40 предложений поступило по разделу, определяющему статус и полномочия Главы государства.
"Несмотря на то, что целью реформы является перераспределение полномочий Президента в пользу их передачи другим ветвям власти, во многом поступившие предложения были направлены на усиление полномочий Главы государства. В отношении полномочий Парламента поступило 88 предложений, в целом направленных на поддержку инициативы усиления роли Парламента при формировании Правительства. В частности, были предложения о переходе к парламентской республике, однопалатному Парламенту, избрании депутатов по принципу мажоритарной системы. Предлагалось усилить требования к депутатскому корпусу посредством ограничения баллотироваться не более одного раза, повышения возрастного ценза", – проинформировал руководитель рабочей группы.
Кроме того, Джаксыбеков остановился на предложениях по статусу и деятельности Правительства в части усиления его подотчетности перед Парламентом. В их числе – закрепление обязательного согласования с Мажилисом всего состава Правительства, его отчетности не только перед Мажилисом, но и Парламентом в целом.
В заключение своего выступления руководитель Администрации Президента отметил предложения, направленные на изменение порядка формирования Конституционного совета и его преобразования в Конституционный суд. Было сообщено, что наибольшее число предложений поступило по полномочиям правоохранительных органов и судебному блоку.
Глава государства указал, что широкий характер мнений и предложений, поступивших от граждан, свидетельствует об имеющихся недостатках и недочетах в нашей деятельности, которые необходимо устранить в последующей работе. Прим этом он отметил, что предстоит подвести итоги всенародного обсуждения, определить сроки вынесения их на рассмотрение Парламента.