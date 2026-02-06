Сегодня в Астане состоялось заседание экспертного клуба «SARAP» на тему: «Семья в условиях перемен: конституционные ответы на социальную трансформацию». Мероприятие организовано Казахстанским институтом общественного развития при поддержке Министерства культуры и информации РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото организатора

В обсуждении приняли участие члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, представители академического сообщества, неправительственных организаций, а также представители Центра поддержки семьи города Астаны и профильные эксперты.

В ходе заседания рассматривался проект новой Конституции, в том числе статья 30, регулирующая вопросы брака, семьи, материнства, отцовства и детства. Обсуждение велось в контексте социальных изменений и данных социологических и демографических исследований, отражающих трансформацию семейных и родственных отношений в современном казахстанском обществе.

Модератором заседания выступила председатель Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова. Она отметила, что включение в проект новой Конституции нормы, направленной на регулирование семейных и брачных отношений, позволит определить правовой статус института брака и сформировать новые ценностные ориентиры в сфере семьи в условиях социальных изменений.

Руководитель Центра исследований в сфере семейной и гендерной политики Ақнұр Иманқұл в своем докладе представила социологический портрет казахстанской семьи.

«Институт казахстанской семьи не ослабевает, а трансформируется, формируя устойчивый запрос на гибкую, адресную и сбалансированную семейную политику, основанную на сочетании традиционных ценностей, принципов гендерного равенства и эффективных социально-экономических мер поддержки».

Доктор социальных наук, главный научный сотрудник КИСИ Айгуль Забирова отметила, что в настоящее время институт семьи усложняется под влиянием социальных процессов.

«Если ранее общественное развитие определялось такими факторами, как урбанизация, индустриализация, массовое образование и демократизация, то сегодня возникает необходимость переосмысления направлений трансформации семьи и правового определения брака. В этом контексте норма статьи 30 проекта новой Конституции, закрепляющая брак как добровольный союз мужчины и женщины, обеспечивает правовую определенность и соответствует актуальным общественным запросам», – отметила она.

Национальный эксперт-демограф Аяулым Сагынбаева подчеркнула важность рождения детей в браке, поскольку это обеспечивает их защищенность. Кроме того, по её мнению, нормы о семье не должны сосредотачиваться только на мужчинах и женщинах, а главным приоритетом должны быть права и благополучие детей.

В рамках заседания также обсуждались вопросы, связанные с трансформацией института семьи, ролью государства в формировании и реализации семейной политики, а также соотношением конституционного регулирования и социальных практик. Отдельное внимание было уделено использованию эмпирических данных при анализе конституционных норм, затрагивающих социально значимые институты.