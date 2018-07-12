​Обсуждены основные индикаторы роста

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Глеб Малых

В ходе совещания обсуждены основные индикаторы роста за 1-е полугодие по таким направлениям, как развитие агропромышленного и топливно-энергетического комплексов, массовое предпринимательство, модернизация сферы торговли. Также рассмотрены планы работ на 2018 год, резервы и потенциал вклада отраслей в трансформацию модели роста экономики РК.

Заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев сообщил, что валовой выпуск продукции и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе – июне 2018 составил 4%. Рост производства обусловлен увеличением объемов забоя скота и птицы в живом весе на 5%, производства сырого коровьего молока – на 3%, куриных яиц – на 14,3%.

Министр энергетики Канат Бозумбаев в режиме видеоконференцсвязи доложил, что рост валовой добавленной стоимости по направлению ТЭК за I квартал составил 5,4% при плане 2,7%. Это связано c увеличением объемов добычи нефти (45,2 млн тонн) и газа (28,1 млрд кубометров) за январь – июнь. Вместе с тем обеспечение реального роста инвестиций в горнодобывающей промышленности при плане 3,1% составило 43,1%. По целевым показателям выпуска продукции в натуральном выражении план за полугодие исполнен почти по всем показателям.

По словам министра нацио­нальной экономики Тимура Сулейменова, всего количество действующих субъектов МСБ по итогам 1-го полугодия составляет 1 196 974 единицы, что на 44 598 единиц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 6 месяцев обеспечено достижение показателя валовой добавленной стоимости МСБ всеми регионами.

Рост объема внутренней торговли в 1-м полугодии составил 5,9%. Объем розничной торговли по итогам января – июня вырос на 5,6% за год, объем оптовой торговли увеличился на 6,1%. Рост розничной торговли главным образом обусловлен повышением спроса со стороны населения вследствие роста реальных доходов населения на 3,7% в I квартале.

Численность занятого населения в торговой отрас­ли за I квартал составила 1 387,6 тыс. человек.

Напомним, в Посланиях народу Казахстана Главой государства определены основные приоритеты развития страны, направленные на обеспечение темпов роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение в число 30 развитых стран.

В рамках эффективной реализации данной задачи Правительством разработан механизм проектного управления. Посредством этой сис­темы станет возможным решение вопросов, выходящих за пределы компетенции одного государственного органа и направленных на достижение значительного экономического эффекта.

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