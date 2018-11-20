​Обсуждены перспективы сотрудничества

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Адия Кенжегулова

Спикер Сената заявил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ представляет первостепенный интерес для казахстанского Парламента, активное участие в ее работе является приоритетным в международной деятельности сенаторов. Он также проинформировал собеседника о проводимых в Казахстане социально-экономических и политических реформах, подробно остановившись на инициированных Президентом Нурсултаном Назарбаевым в его недавнем Послании мерах, направленных на повышение социального благосостояния граждан. Большого внимания, по мнению Касым-Жомарта Токаева, требует расширение торгово-экономических и транспортно-логистических связей между Европой и Азией, что является одним из важных факторов поддержания стабильности в регионе.

В число приоритетных направлений взаимодействия Казахстана с ОБСЕ, как подчеркнул председатель Сената, входят воп­росы транспорта, безопасности, кибербезопасности, верховенства закона и противодействия терроризму. Касым-Жомарт Токаев приветствовал итоги недавней сессии ПА ОБСЕ в Бишкеке, отметив, что подобные мероприя­тия способствуют привлечению внимания международного сообщест­ва к проблемам Центральной Азии.

Георгий Церетели назвал Казахстан одним из важнейших партнеров ОБСЕ и заявил о намерении прилагать серьезные усилия для наращивания взаимного диалога с целью совместного противостояния общим вызовам. Глава делегации ОБСЕ высоко оценил проведенную в Казах­стане конституционную реформу, отметив важную роль расширения функций Парламента и законодательных изменений, направленных на поддержку верховенства права. По словам Георгия Церетели, ОБСЕ и дальше намерена вести тесный диалог с Казахстаном по вопросам судебно-правовых реформ, обеспечения безопасности в регионе, борьбы с терроризмом.

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