Обсуждены перспективы сотрудничества

В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в области развития межпарламентских связей. Положительно оценено повышение взаимодействия между законодательными органами двух стран с группы дружбы до Комиссии по сотрудничеству. Сенатор, отметив активную дипломатическую деятельность А. Ничкасова в качества посла, проинформировала о текущей работе Парламента и принимаемых законах в рамках законодательного обеспечения Послания Главы государства «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». Вместе с тем в ходе беседы обсуждено проведение предстоящих Дней культуры Беларуси в Казахстане, а также перспективы взаимодействия по линии открытия совместных производств полного цикла в Казахстане.

Адия КЕНЖЕГУЛОВА