В Нур-Султане состоялась встреча министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова с Чрезвычайным и Полномочным послом Турецкой Республики Уфуком Экиджи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что в этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией.

За это время налажено эффективное двустороннее военное сотрудничество, в том числе в области военного образования, боевой подготовки и в военно-технической сфере.

В ходе встречи стороны обсудили основные направления дальнейшего взаимодействия.