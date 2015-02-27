Обсуждены перспективы взаимодействия

Лидеры Казахстана и России обсудили текущую ситуацию в Украине, в целом отметив достижение режима прекращения огня в зоне конфликта. Главы государств подчеркнули важность выполнения Минских соглашений от 12 февраля для урегулирования украинского кризиса. Также были рассмотрены перспективы казахстанско-российского сотрудничества и взаимодействия в рамках евразийской экономической интеграции. В заключение В. Путин подтвердил намерение принять участие в трехсторонней встрече президентов Казахстана, Беларуси и России, которая запланирована на март в Астане, сообщила пресс-служба Президента.