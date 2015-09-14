Обсуждены пути укрепления межпарламентского диалога Казахстана и Таджикистана

Политика
В рамках официального визита Главы государства в Республику Таджикистан состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с председателем Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Шукурджоном Зухуровым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества, а также пути укрепления конструктивного межпарламентского диалога.
Нурсултан Назарбаев отметил высокую значимость подписанного Соглашения о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Таджикистаном, подчеркнув важную роль законодательных органов двух стран в его реализации.
В свою очередь Зухуров поблагодарил Президента Казахстана за особый вклад в установление мира и стабильности во всем регионе, а также продвижение инициатив глобального значения.
В ходе встречи были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества, а также пути укрепления конструктивного межпарламентского диалога.
Нурсултан Назарбаев отметил высокую значимость подписанного Соглашения о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Таджикистаном, подчеркнув важную роль законодательных органов двух стран в его реализации.
В свою очередь Зухуров поблагодарил Президента Казахстана за особый вклад в установление мира и стабильности во всем регионе, а также продвижение инициатив глобального значения.