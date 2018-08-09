​Обсуждены совместные проекты

Вчера в Үкімет Үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел заседание Совета по взаи­модействию с Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).

В ходе заседания обсуждены перспективы реализации новых совместных проектов на 2019–2020 годы, а также нюансы, касаю­щиеся подписания Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. Кроме того, рассмотрен вопрос участия Казахстана в Неделе Евразии-2018, которая пройдет в Париже в ноябре текущего года.

На сегодня имеются 8 проработанных проектов по сотрудничеству с ОЭСР и 2 проекта, находящиеся на стадии проработки. Среди них – проекты по повышению конкурентоспособности и привлечению прямых иностранных инвестиций в отрасль недропользования, цифровизацию, туризм.