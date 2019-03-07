​Обсуждены стратегии партнерства

В Үкімет Үйі Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречи с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития Агрисом Прейманисом и представителем Всемирного банка в республике Ато Брауном.

В ходе встреч обсуждены воп­росы дальнейшего углубления сотрудничества с международными финансовыми институтами и перспективные направления взаимодействия в процессе построе­ния устойчивой, сбалансированной и диверсифицированной экономики и проведения структурных реформ.

Аскар Мамин и Агрис Прейманис обсудили стратегические направления взаимодействия в энергетическом секторе с акцентом на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), инфраструктуру и транспорт, поддержку МСБ через финансовый сектор и другие. Кроме того, рассмотрены реформы в сфере ГЧП, тарифной политики в регулируемых секторах, а также процессы трансформации и прог­рамма приватизации.

В ходе беседы с Ато Брауном рассмотрены ход реализации Рамочной стратегии партнерства и Программы совместных экономических исследований. Отдельное внимание уделено проекту Страновой стратегии партнерства на 2019–2024 годы, в частности вопросам повышения качества человеческого капитала, развития частного сектора, инвестиционного климата и торговли, а также модернизации транспортной инфраструктуры и перспективам развития регионов.

В числе приоритетных отраслей взаимодействия рассмотрены туризм, АПК, индустриализация, цифровые инновации, транспорт­но-логистическая сфера и развитие региональной инфраструктуры. При этом стороны обозначили приоритет сотрудничества в рамках Программы совместных экономических исследований с акцентом на долгосрочные проекты, направленные на достижение целей Стратегии развития Казахстана до 2025 года.

За годы сотрудничества ЕБРР профинансировано 253 проекта в Казахстане на общую сумму 7,676 млрд евро. Текущий порт­фель проектов ЕБРР состоит из 123 проектов на общую сумму 2,75 млрд долларов.

Портфель проектов Всемирного банка на сегодня включает 22 проекта.

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В Астане состоялась встреча Премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и председателя совета директоров компании Dubai Port World (DP World) Султана Ахмеда бин Сулайема.

В ходе переговоров особое внимание было уделено перспективам инвестирования DP World в новые инфраструктурные проекты, в том числе реализуемые в казахстанских портах и логис­тическом секторе.

Итогом встречи стало подписание двух рамочных соглашений между Правительством Казах­стана и DP World о специальных экономических зонах «Морпорт Актау» и «Хоргос – Восточные ворота».

В настоящее время DP World предоставляет услуги в сфере управления порту Актау – основному грузовому терминалу и складу на Каспийском море, а также СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» – контейнерному терминалу, который расположен на казахстанско-китайской границе и является первичным транзитным пунктом для трансъевразийских грузовых поездов. Оба объекта играют важную роль в совершенствовании торговых связей на Новом Шелковом пути, и DP World продолжит активно способствовать бизнес-связям между Казахстаном и Дубаем.

– Наш профессионализм в сфере развития логистики и инфра­структуры, позволяющей улучшить торговлю, получит огромную выгоду от функционирования этих объектов в Казах­стане, а также поможет местному бизнесу. Мы верим, что экономическая база республики очень сильная, поэтому хотим продолжить инвестирование. Видение и прогрессивная политика Президента Нурсултана Назарбаева заложили основу установлению связи между Дальним Востоком и Европой и обеспечили ключевую роль внутреннего контейнерного склада «Хоргос» и СЭЗ «Морпорт Актау» в этом процессе, – отметил Султан Ахмед бин Сулайем, глава DP World Group – компании, которая на сегодня оперирует более чем 78 терминалами на 6 континентах.

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В Үкімет Үйі Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с генеральным директором группы компаний «КамАЗ» Сергеем Когогиным.

В ходе встречи обсуждены воп­росы дальнейшего расширения сотрудничества с компанией по производству автомобилей и спецтехники на территории Казахстана.

Сергей Когогин проинформировал Премьер-министра РК о производстве автомобильной техники на территории респуб­лики совместным предприятием «КамАЗ-Инжиниринг». Была дос­тигнута договоренность об увеличении объемов производимой продукции, повышению уровня локализации.

Аскар Мамин поручил Минис­терству индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК) проработать вопросы промышленной кооперации для выпуска в Казахстане отдельных узлов и компонентов КамАЗа.

Как выяснилось, намерение группы компаний «КамАЗ» инвестировать средства в данные производства с участием казах­станских партнеров уже имеется.

Напомним, в 2005 году корпорацией «КамАЗ» была создана компания ОАО «КамАЗ-Инжиниринг», в которой 25% акций принадлежит АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг». Проектная мощность завода – 1 500 машин в год. Пос­тоянными рабочими местами обеспечены 209 человек. Доля казахстанского содержания в продукции АО «КамАЗ-Инжиниринг» составляет от 30 (базовые модели) до 48% (спецтехника).

За эти годы заводом произведено свыше 12,5 тыс. автомобилей и спецтехники на сумму более 114 млрд тенге, которые находят в настоящее время применение во многих отраслях экономики Казахстана, в том числе в силовых структурах, дорожном строи­тельстве, сельском хозяйстве. На сегодня АО «КамАЗ-Инжиниринг» имеет возможность выпускать 50 видов автомобилей КамАЗ и более 35 видов спецтехники.