Обсуждены важные вопросы

Спорт
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В ходе совещания акцентировано внимание на вопросах исполнения Комплексного плана противодействия теневой экономике, законодательной поддержки мер по усилению контроля за оборотом алкогольной продукции.

Касаясь вопросов повышения эффективности Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2010–2029 годы, глава Правительства отметил необходимость внесения в программу мер, в том числе на законодательном уровне, облегчающих участие в ней населения.

– Это самый главный вопрос, который нуждается в решении. Серьезные реформы модернизации ЖКХ невозможны без участия и государства, и населения, здесь нужны соответствую­щие механизмы реализации, – сказал С. Ахметов.

На совещании также заслушаны отчеты руководителей госорганов по вопросам повышения эффективнос­ти деятельности СЭЗ, привлечения средств институтов развития, пенсионных фондов, финансовых организаций к проектам государственно-частного партнерства, ликвидации саморазливающихся и затопленных нефтяных скважин.

Глава Правительства обратил внимание на необходимость качественного отбора кадров для работы в наднациональных и международных организациях. Указав на успешный опыт в этой сфере российских и белорусских коллег, С. Ахметов поручил разработать четкий механизм институционального усиления госорганов, занимающихся интеграционными вопросами, связанных с работой в рамках ТС, ЕЭП и ВТО.

На совещании также заслушан ход выполнения поручения по реализации проектов программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Подводя итоги совещания, глава Правительства отметил «системное выполнение части поручений, достаточно планомерную работу отдельных руководителей госорганов». В то же время ряду направлений необходимо уделить особое внимание, руководители госорганов должны взять на контроль все вопросы, озвученные Главой государства на расширенном заседании Правительства.

– Все они должны быть исполнены, – подчеркнул С. Ахметов.

Сергей ОСАНОВ

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