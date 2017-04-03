​Обсуждены вопросы ЭКСПО

В ходе заседания рассмотрена работа местных исполнительных органов и рабочих штабов государственных органов по подготовке к ЭКСПО-2017 в Астане. Обсуждены вопросы продвижения выставки, волонтерской деятельности, учас­тия казахстанских компаний, а также использования площадей выставочных павильонов в поствыставочный период.

По итогам заседания Премьер-министр РК поручил ответственным государственным органам осуществлять конт­роль за ходом подготовки к проведению ЭКСПО-2017.